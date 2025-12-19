A- A+

ELEIÇÕES 2026 Direita, diante do julgamento de Bolsonaro, ainda está sem cenário definido, diz Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta sexta-feira, 19, que ainda vê indefinição na direita sobre a eleição de 2026, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem o seu campo mais "organizado". As declarações ocorreram em café da manhã com jornalistas na residência oficial da presidência da Câmara, em Brasília.

"Se você fizer uma leitura hoje, você tem o campo da esquerda organizado em torno do presidente Lula, até diferente do que foram as últimas eleições. Você tinha às vezes o Ciro Gomes disputando a eleição, outras candidaturas na esquerda. Hoje, você não tem mais essa realidade. A esquerda meio que se blocou, que se uniu ali em torno do presidente. Então, o presidente tem o seu campo mais organizado", disse.

Em seguida, Motta comentou a situação da direita e mencionou as pré-candidaturas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

"E a direita, diante desse julgamento do presidente Bolsonaro, das recentes decisões, ainda (está) sem um cenário definido sobre quem vai disputar essa eleição. Há essa recente candidatura do senador Flávio Bolsonaro lançada, a perspectiva do Tarcísio, do Ratinho, do Zema, do Caiado", disse. "Nessa leitura sobre quem vai disputar a eleição pela direita, ainda há uma indefinição ali, de como vai ser o posicionamento do presidente Bolsonaro."

Motta acrescentou: "Penso que isso aí deve começar a ser definido no início do ano. E, a partir daí, eu penso que os presidentes dos partidos, principalmente os partidos de centro, irão tomar as decisões, na minha avaliação, olhando um pouco esse cenário".



