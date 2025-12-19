Sex, 19 de Dezembro

ELEIÇÕES 2026

Direita, diante do julgamento de Bolsonaro, ainda está sem cenário definido, diz Motta

"A esquerda meio que se blocou, que se uniu ali em torno do presidente. Então, o presidente tem o seu campo mais organizado", disse o presidente

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta sexta-feira, 19, que ainda vê indefinição na direita sobre a eleição de 2026, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem o seu campo mais "organizado". As declarações ocorreram em café da manhã com jornalistas na residência oficial da presidência da Câmara, em Brasília.

"Se você fizer uma leitura hoje, você tem o campo da esquerda organizado em torno do presidente Lula, até diferente do que foram as últimas eleições. Você tinha às vezes o Ciro Gomes disputando a eleição, outras candidaturas na esquerda. Hoje, você não tem mais essa realidade. A esquerda meio que se blocou, que se uniu ali em torno do presidente. Então, o presidente tem o seu campo mais organizado", disse.

Em seguida, Motta comentou a situação da direita e mencionou as pré-candidaturas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

"E a direita, diante desse julgamento do presidente Bolsonaro, das recentes decisões, ainda (está) sem um cenário definido sobre quem vai disputar essa eleição. Há essa recente candidatura do senador Flávio Bolsonaro lançada, a perspectiva do Tarcísio, do Ratinho, do Zema, do Caiado", disse. "Nessa leitura sobre quem vai disputar a eleição pela direita, ainda há uma indefinição ali, de como vai ser o posicionamento do presidente Bolsonaro."

Motta acrescentou: "Penso que isso aí deve começar a ser definido no início do ano. E, a partir daí, eu penso que os presidentes dos partidos, principalmente os partidos de centro, irão tomar as decisões, na minha avaliação, olhando um pouco esse cenário".
 

