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Magno Martins Direita se divide e pode eleger menos senadores nesta eleição; confira A proliferação de candidaturas ao Senado no campo da direita pode fragmentar votos e dificultar a estratégia bolsonarista

A proliferação de candidaturas ao Senado no campo da direita ameaça o projeto bolsonarista de eleger o maior número possível de parlamentares na Casa para fazer andar pautas de seu interesse, como o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em pelo menos seis estados, incluindo Rio, Minas e São Paulo, a insistência de pré-candidatos em se manter na disputa pode gerar uma pulverização de votos, abrindo espaço para adversários avançarem.

Na esquerda, que vê igualmente o Senado como prioridade para travar o que considera avanços golpistas e dar governabilidade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) num eventual quarto mandato, também há arestas a aparar.

Em Minas, segundo maior colégio eleitoral do país, há uma indefinição na chapa devido a resistências inclusive entre petistas, o que adia a formação de um palanque forte para o postulante à reeleição.

Em São Paulo, o ex-bolsonarista Ricardo Salles (Novo) pode virar uma pedra no sapato para o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). O ex-ministro, hoje rompido com o senador, já divide votos ao Senado com os dois postulantes em sua chapa, os deputados do PL André do Prado e Guilherme Derrite.

Em pesquisa Datafolha divulgada na terça-feira, Salles tem 13% das intenções de voto, numericamente à frente de Prado (11%) e Derrite (10%), ainda que os três estejam tecnicamente empatados considerando a margem de erro de dois pontos.

As pré-candidatas na chapa de Lula, contudo, lideram as projeções: Marina Silva (Rede) marca 18%, e Simone Tebet (PSB), 16%. O palanque de Flávio se completa com Tarcísio de Freitas (Republicanos) buscando a reeleição como governador; e o de Lula com o ex-ministro Fernando Haddad, que concorrerá ao Palácio Bandeirantes.

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