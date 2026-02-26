Qui, 26 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta26/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ATO DA DIREITA

Direita se divide sobre ataques ao STF em ato na Avenida Paulista com presença de Flávio

Flávio Bolsonaro tenta emplacar imagem de moderado e busca interlocução na corte para pleitear regime de prisão domiciliar em favor do pai

Reportar Erro
Flávio Bolsonaro é pré-candidato à Presidência da RepúblicaFlávio Bolsonaro é pré-candidato à Presidência da República - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Organizadores e lideranças bolsonaristas estão divididos sobre o tom das críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) a ser adotado na manifestação da direita marcada para domingo (1º), na Avenida Paulista, em São Paulo.

Convocado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o ato se chamará "Fora Lula, Moraes e Toffoli - Acorda Brasil". Segundo o parlamentar mineiro, a ideia é focar o discurso no impeachment do presidente e dos dois ministros.

"O objetivo do impeachment é mostrar que até os 'deuses de toga' não são intocáveis. E que, se derrubarmos um, o outro também pode. E vai ser assim com todos que cometerem crimes e que traírem o povo", afirmou Nikolas, nas redes sociais. Procurado pelo GLOBO, ele não deu entrevista sobre o tema.

Já o deputado estadual Tomé Abduch (PL-SP), coordenador do movimento Nas Ruas, que é organizador da manifestação e responsável pelo aluguel do principal caminhão de som e das estruturas para domingo, avalia que a pauta não deve se centrar em ataques aos ministros da Corte.

"A ideia da manifestação não é um ataque a pessoas, nós vamos discutir o Brasil, nós vamos falar sobre pautas que a gente entende que são importantes, como liberdade aos presos políticos. A gente não tem intenção de atacar o Supremo, né? Acho que todos nós, as pessoas que estão nos ajudando a organizar, todos ali entendem a importância do Supremo. Ao mesmo tempo, a gente também não pode se calar em relação ao que nós estamos vendo do Banco Master, né? Não dá para a gente achar que o que está acontecendo ali é algo natural e normal", diz o parlamentar.

Leia também

• "Não dá para oficializar": plano de Flávio Bolsonaro no DF expõe novo ponto de atrito com Michelle

• Flávio busca contornar mal-estar com Nikolas em reunião do PL

• Flávio tenta emplacar discurso de mandato único enquanto inicia rodada de conversas com partidos

As teses divergentes ocorrem no momento em que Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato do grupo político a presidente da República, tenta emplacar uma imagem mais moderada e dialogar com outros setores, principalmente o centro. Ao mesmo tempo, Flávio e o aliado Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, tentam interceder no STF para que o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por atos golpistas, cumpra pena em regime domiciliar.

Na segunda-feira (23), o senador fez uma postagem no X pedindo apoio a “todas, todos e todes”. “Tá todo mundo querendo vencer a discussão. Mas o que precisamos é vencer a eleição! Gostaria de contar com apoio de todas, todos, todes, todys e todoXs”, escreveu, em mensagem vista como uma tentativa de se apresentar como mais moderado e agregador que o pai. Também procurado pela reportagem, o senador não se pronunciou.

Lideranças bolsonaristas de São Paulo que devem marcar presença no palanque reconhecem que as críticas ao STF, porém, serão inevitáveis.

"Eu acho que quem define a pauta é quem convocou. E quem convocou foi o Nikolas, ele deixou a pauta clara no tweet (de convocação)", diz o vereador paulistano Lucas Pavanato (PL), cotado para concorrer a deputado federal nas eleições de outubro.

Para a também vereadora Zoe Martinez (PL), cada um terá liberdade para falar o que quiser.

"Não há preocupação em relação ao tom que será adotado porque todos estamos bem alinhados", ela avalia.

O pastor Silas Malafaia, que desta vez ficou de fora da organização da manifestação, função que exerceu em atos anteriores na Paulista, afirma que já definiu a linha de seu discurso e que será duro nas palavras.

"Vamos voltar às manifestações anteriores: eu nunca perguntei a Bolsonaro o que ele ia falar lá, ok? Como também Bolsonaro nunca me perguntou, nem me pressionou para falar ou deixar de falar. O que eu garanto é que eu não estou nem chegado ao Flávio, depois dessas últimas que eu dei aí em cima dele e tal, essa discussão de que o candidato ideal era o Tarcísio, então eu não tenho nem contato com o Flávio até aqui. Mas eu vou te prometer uma coisa: eu, Nikolas e Magno Malta vamos 'descer a borracha'. É fora Lula, é fora Alexandre de Moraes e fora Dias Toffoli", ele diz.

O cientista político Rodrigo Prando, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, afirma que manifestações com muitos oradores são ambiente propício para recortes em redes sociais, o que poderá ser aproveitado da forma que os atores tiverem interesse.

"O bolsonarismo se nutre de um discurso, de uma militância que visa o desgaste e o confronto às instituições. Existe agora uma ala que, embora tenha essa crença arraigada, também tem intenções eleitorais. Flávio Bolsonaro busca construir uma imagem. No marketing político, a gente chama isso de 'vacina'. Ou seja, ele é aquele que pode acenar para o centro, mostrando-se distante do radicalismo. O bolsonarismo, por ter pretensões eleitorais, precisa fazer moderações e pausas", diz o professor.

Vaquinha para carro de som
O movimento Nas Ruas, além de alugar o trio elétrico, vai contratar serviços terceirizados que custarão cerca de R$ 130 mil. No acordo está locação de grades, cercas e até uma estrutura para observação policial. A empreitada será custeada, segundo Abduch, pelos próprios organizadores, que se cotizaram para arrecadar o montante.

"A gente conversou entre nós e cada um ajudou com um pouquinho. É uma manifestação que a gente tem que ter muito cuidado, que são muitas pessoas. A gente coloca segurança, grades, torres para a polícia, ambulâncias, banheiro químico e compra água, lanche para os policiais que ficam em pé ao longo do dia todo", afirma o parlamentar do PL.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estará ausente da capital no domingo, pois viajará à Alemanha. Outros governadores, como Ronaldo Caiado (Goiás) e Romeu Zema (MG), deverão comparecer, segundo os organizadores do evento.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter