A volta da ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, ao PT, para disputar a vice na chapa do candidato a prefeito da capital paulista pelo Psol, Guilherme Boulos, já provocou um efeito: a necessidade de união da direita em torno do prefeito Ricardo Nunes, que disputa à reeleição pelo MDB.

Ontem, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou apoio a Nunes e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também deve estar no mesmo palanque. A declaração foi dada durante a entrega de unidades habitacionais na zona leste da cidade. Governador e prefeito estavam juntos.

“Ele (Jair Bolsonaro) está entendendo bastante o cenário eleitoral, as várias possibilidades. Por isso entendo que estará junto também e vai apoiar Ricardo Nunes”, afirmou Tarcísio, que disse que o ex-chefe do Executivo “sempre teve apreço” por Nunes.

Nunes, por sua vez, afirmou que o apoio de Bolsonaro e de Tarcísio fará diferença para os eleitores do ex-presidente. Indiretamente, ele criticou seu principal adversário, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol).

“Vou colocar para as pessoas que o melhor para a cidade é vencer a extrema esquerda, derrotar uma pessoa que não tem nenhuma experiência, é extremamente agressivo, uma pessoa que a vida inteira só fez desordem, só fez ações que pudessem tornar a cidade próxima do caos”, disse o prefeito a jornalistas depois do evento.

Além do apoio do governador e do ex-presidente Bolsonaro, o prefeito deverá atrair também o PSDB, que está dividido entre ter candidatura própria ou apoiar a reeleição de Nunes. O vereador Fábio Riva, líder do governo Ricardo Nunes (MDB) na Câmara Municipal de São Paulo, disse, ontem, que vai deixar o PSDB caso não haja “apoio irrestrito” à reeleição do prefeito na capital paulista. Afirmou que todos os vereadores do PSDB têm o mesmo entendimento e devem seguir os mesmos passos caso o partido opte por uma candidatura própria.