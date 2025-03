A- A+

PARCERIA Direto de Brasília, podcast de estreia será com Geraldo Alckmin Meu podcast direto de Brasília, parceria editorial com a Folha de Pernambuco, estreia em grande estilo na próxima quarta-feira, 2 de abril

Meu podcast direto de Brasília, parceria editorial com a Folha de Pernambuco, estreia em grande estilo na próxima quarta-feira, 2: o entrevistado será o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). Por sugestão dos parceiros de rádios em Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Bahia, o horário ficou agendado para às 18 horas, com duração de uma hora.

É neste horário que já ancoro, há 18 anos, o programa Frente a Frente, transmitido para 48 emissoras em Pernambuco, Alagoas e Bahia, tendo como cabeça de rede a Rádio Folha 96,7 FM, no Recife. Com o podcast no mesmo horário do Frente a Frente, também passam a integrar o pool mais duas redes de rádios no Nordeste, a Rede Mais Rádios, formada por 25 emissoras, e a Rede Francês de Alagoas, com 16 emissoras.

Também vai transmitir a TV a cabo Gazetta News, de Alagoas, e a MaisTV, da Paraíba. O podcast será transmitido pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog.

