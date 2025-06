A- A+

RELATÓRIO Diretor da Abin atuou de maneira ilegal no cargo, diz PF Em nota divulgada em janeiro do ano passado, após operação da PF, a Abin afirmou que era "a maior interessada" na apuração dos fatos

O relatório final da Polícia Federal sobre a chamada "Abin Paralela" aponta que o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Corrêa, usurpou o exercício da função pública de diretor por meses antes de sua nomeação oficial e também articulou proteção de "um dos principais responsáveis pela degradação da Abin".

Em nota divulgada em janeiro do ano passado, após operação da PF, a Abin afirmou que era "a maior interessada" na apuração dos fatos e que continuará a colaborar com as investigações.

"Há 10 meses a atual gestão da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) vem colaborando com inquéritos da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal sobre eventuais irregularidades cometidas no período de uso de ferramenta de geolocalização, de 2019 a 2021. A ABIN é a maior interessada na apuração rigorosa dos fatos e continuará colaborando com as investigações", disse o órgão.

Veja também