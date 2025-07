A- A+

Justiça Diretor da PF diz que pediu que ameaça de Eduardo Bolsonaro à PF seja incluída em inquérito Parlamentar licenciado é investigado por coação no curso do processo, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito

O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, informou que pediu a inclusão de vídeos nos quais o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro faz ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e cita nominalmente um delegado da PF em um inquérito já aberto contra o parlamentar. Na investigação em questão, a polícia apura se Eduardo cometeu crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

— Já encaminhei formalmente para a Diretoria de Inteligência os vídeos em que o cidadão ameaça o STF e a PF, para ações de polícia judiciária — informou Andrei Rodrigues.

No domingo, Eduardo Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo na qual criticou o ministro Alexandre de Moraes e disse que vai se esforçar para "tirar" o magistrado da Corte. Além disso, Eduardo afirmou que Moraes tem "argumentos rasos" e é "medíocre com a caneta na mão".

"O ideal seria ele (Alexandre de Moraes) fora do STF. Trabalharei para isso também, tá, Moraes? Então, quando falamos que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da Corte. Você não é digno de estar no topo do Poder Judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante", declarou.

Na ocasião, ele também citou o delegado Fábio Shor e fez ameaças à PF. "Vai lá, cachorrinho da Polícia Federal que tá me assistindo. Deixa eu saber não, hein, irmão! Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal delegado Fábio Alvarez Shor se ele conhece a gente. Está movimento um PAD [procedimento administrativo disciplinar] contra mim, né? Ele está achando que eu estou preocupado com o meu futuro na Polícia Federal", afirmou o parlamentar sobre as recentes ações da corporação. Eduardo é escrivão licenciado da PF e já foi alvo de um PAD.

Na última sexta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão realizada pela PF. Autor da decisão, o ministro Moraes também determinou que o ex-presidente utilize tornozeleira eletrônica e cumpra recolhimento domiciliar noturno.

