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PCC Diretor-geral da PF afirma que sanções dos EUA geraram prejuízos à investigação envolvendo o PCC Andrei Rodrigues disse que Operação Exchange foi antecipada após governo Trump apontar movimentação financeira de brasileiros suspeitos de ligação com facção criminosa

A decisão do governo dos Estados Unidos de aplicar sanções contra brasileiros e empresas apontados como operadores financeiros do Primeiro Comando da Capital (PCC) antecipou uma operação da Polícia Federal e comprometeu parte da investigação, afirmou nesta sexta-feira (3) o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues.

— De fato, se não houvesse essa designação, talvez o desfecho fosse outro, talvez teríamos localizado essa pessoa e, infelizmente, não localizamos. Então, houve um prejuízo à investigação", disse Andrei, ao ser questionado sobre os impactos das sanções anunciadas pelos Estados Unidos — disse.

A Operação Exchange foi deflagrada nesta sexta-feira para desarticular uma organização suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. Entre os presos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, incluída na quarta-feira (1º) na lista de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por supostos vínculos com o PCC.

O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado como operador financeiro da organização, continua foragido.

O diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da PF (Dicor), Dennis Cali, afirmou que Shimada já era alvo de investigações da Polícia Federal antes mesmo da decisão do governo americano. Segundo ele, a representação da PF e a decisão judicial que autorizou as medidas cautelares são anteriores ao decreto dos Estados Unidos que passou a equiparar facções criminosas a organizações terroristas.

— Essa investigação e a representação são anteriores, inclusive, ao decreto do governo americano. Há uma investigação em curso nos Estados Unidos e outra no Brasil. Em razão dessa publicação, tivemos que adiantar e deflagrar a operação hoje — afirmou.

De acordo com Cali, a PF ainda realizava diligências para confirmar informações e localizar o investigado quando decidiu antecipar a operação.

— Tivemos algumas questões operacionais de identificação do alvo, algumas confirmações que estavam em curso, mas adiantamos a operação. Ele é um operador financeiro e já existem elementos de prova sobre sua participação — disse.

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