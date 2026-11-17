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INVESTIGAÇÃO Diretor-geral da PF diz a ministro da Justiça que dois delegados foram afastados do Caso Master Explicações de Andrei foram enviadas ao ministro Wellington César Lima

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou em ofício enviado ao Ministério da Justiça que houve "quebra na fundamental relação de confiança mútua" com os delegados que atuavam na coordenação dos casos Master e INSS.



A justificativa foi dada para explicar a saída dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé de cargos de chefia na Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiro, que passava por um processo de reestruturação. O afastamento deles, que atuavam no Caso Master, ocorreu dois dias depois de entregarem relatórios que mencionavam o suposto envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) com o banqueiro Daniel Vorcaro.

"Em razão de critérios de conveniência e oportunidade administrativa, tendo em vista que a dinâmica de fatos recentes demonstrou que houve uma quebra na fundamental relação de confiança mútua que deve existir entre as funções de chefia direta e hierarquicamente relacionadas, optou-se por não se dar prosseguimento ao processo que designava os servidores Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes para as novas funções de confiança criadas", escreveu Andrei no documento assinado na última sexta-feira. O teor do ofício foi revelado pelo jornal Valor Econômico e confirmado pelo GLOBO.

O aviso de que os dois delegados não permaneceriam no posto abriu uma crise interna dentro da PF e levou Andrei a ser instado pelo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, a prestar esclarecimentos sobre a sua decisão. No documento, Andrei negou que tenha interferido nas investigações e explicou que houve uma divergência entre eles sobre a ordem dada para a produção dos relatórios.

Na visão do diretor-geral, a equipe entregou relatórios que não condiziam com a determinação do presidente do STF, Edson Fachin, de que fossem apresentadas "todas as menções encontradas (sobre os ministros) sem exceção, acompanhadas de seu contexto, em caráter estritamente descritivo".





Diante dessa discordância, Andrei relatou que a diretoria diretamente subordinada a ele determinou o "saneamento da diligência". Em outras palavras, orientou a refazer os documentos.

"A equipe encarregada da providência apresentou relatórios em desacordo com o que fora estipulado (citando apenas três ministros do STF e não "todas as menções encontradas sem exceção" e contendo elementos que extrapolaram o "caráter estritamente descritivo"), resultando na determinação, mediante despacho fundamentado do Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, para saneamento da diligência", afirmou o diretor-geral.

Segundo Andrei, essa providência foi adotada em caráter sigiloso e vazou "indevidamente ao público" por motivos "ainda não esclarecidos".

Por fim, o diretor-geral da PF ressaltou que "não houve qualquer avocação" ou "interferência em investigação criminal" da sua parte. O ofício também ressalta que a não renomeação dos delegados em cargos de chefia não "implicou em qualquer alteração" nas equipes que tocam as investigações relacionadas ao Banco Master.

Os relatórios que foram refeitos devem ser entregues nesta quarta-feira a Edson Fachin. Segundo apurou O GLOBO, a presidência do tribunal já foi informada sobre a previsão de entrega, e uma reunião foi solicitada para as 19h30, após a sessão do plenário.

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