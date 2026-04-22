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EUA Diretor-geral da PF diz que retirou credenciais de agente dos EUA por 'reciprocidade' O delegado afirmou que governo brasileiro não recebeu comunicação formal dos Estados Unidos sobre o motivo pelo qual a Casa Branca decidiu expulsar Marcelo Ivo de Carvalho do território americano

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta segunda-feira à Globo News que retirou as credenciais diplomáticas de um servidor dos Estados Unidos que atua no Brasil. A retirada ocorreu após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmar que o Brasil adotaria a reciprocidade caso seja constatado abuso do governo Donald Trump em expulsar dos EUA o delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho, que forneceu informações para a prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) em território americano.

— Eu retirei com pesar as credenciais de um servidor dos EUA pelo princípio da reciprocidade — disse Andrei Rodrigues.

O delegado afirmou que governo brasileiro não recebeu comunicação formal dos Estados Unidos sobre o motivo pelo qual a Casa Branca decidiu expulsar Marcelo Ivo de Carvalho do território americano. De acordo com Andrei Rodrigues, o delegado já retornou ao Brasil a seu pedido:

— Ele voltou por determinação minha, em razão desse episódio para que nós consigamos esclarecer se há um processo formal no Departamento de Estado, no próprio ICE...seja onde for — afirmou Andrei Rodrigues.

— Não vamos expulsar ninguém aqui do Brasil. O Itamaraty está tratando, eu estava em viagem ao Exterior. O Itamaraty também no campo da reciprocidade diplomática tem feito reuniões, contatos, mas repito. É preciso que seja feita alguma formalização da nossa contraparte para que as coisas aconteçam.

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