Diretor-geral da PF pediu ao Exército que destacasse oficial para acompanhar prisão de Mauro Cid

O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, contatou o comandante do Exército, general Tomás Paiva, horas antes da prisão do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid.

Rodrigues pediu que Tomás Paiva destacasse um oficial do Exército para acompanhar o cumprimento de "uma ordem judicial". De acordo com o diretor, não foi detalhado qual teor da ação.

Como mostrou a colunista Bela Megale, Mauro Cid foi preso pela Polícia Federal dentro da Vila Militar em Brasília, onde o tenente-coronel mora.

Para integrantes do Ministério da Defesa, ainda é cedo para avaliar eventuais reflexos da prisão de Mauro Cid na relação entre governo e militares.

O Palácio do Planalto vive um processo de reaproximação com as Forças Armadas após as tensões provocadas pelos ataques de 8 de janeiro.

O contato feito entre Rodrigues e o general Tomás Paiva é um procedimento de praxe para estas situações e está previsto em lei.

Um oficial do Exército deve acompanhar a prisão de militares quando feita por policiais civis. O mesmo vale para policiais militares.

Ocupando postos de destaque no governo, Rodrigues e o general Tomás Paiva estavam em lados opostos na divisão do núcleo duro do governo sobre futuro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), após saída do general Gonçalves Dias.

Como mostrou O GLOBO, Rodrigues defendia a reformulação do órgão e um civil para o seu comando. Chegou a afirmar publicamente que esperava ver Ricardo Cappelli à frente do GSI. Cappelli ocupou interinamente o comando do ministério após saída de GDias.

Já o general Tomás Paiva integrava a ala que trabalhou para o presidente Lula escolher um militar para chefiar o GSI, mantendo a tradição do órgão criado em 1938. Nesta quarta-feira, Lula oficializou o convite ao general Marco Antonio Amaro dos Santos para ocupar o posto. Amaro foi chefe do GSI no governo de Dilma Rousseff.

