Atos Golpistas Diretor-geral da PF volta a criticar redução de penas do 8/1: 'Autoridades têm que ter coerência' Diretor-geral falou sobre o assunto durante a posse de novo superintendente da corporação no DF

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, voltou a criticar o projeto da Dosimetria que tramita no Congresso Nacional.

Durante posse de novo superintendente da PF no Distrito Federal, no complexo onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso, o chefe da corporação abordou o assunto.

Em discurso proferido no mesmo dia em que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado deve analisar o projeto da Dosimetria, Andrei falou em falta de "coerência" de autoridades.

— Nós precisamos ter coerência. Nós, autoridades públicas, dos três poderes, temos de ter coerência entre o discurso e a prática. Não vale pregar mais o recrudescimento de pena, proibir benefícios constitucionalmente previstos, e na hora da prática fazer outra coisa, como por exemplo propor anistia ou propor afrouxamento de penas para quem comete crime do crime organizado.

