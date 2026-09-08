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Polícia Federal Diretores da PF saem em defesa de Andrei Rodrigues e colocam "cargos à disposição" Decisão ocorre após ministro André Mendonça, do STF, afastar Rodrigues do cargo

Diretores da Polícia Federal divulgaram na tarde desta terça-feira uma nota em defesa do chefe da corporação, Andrei Rodrigues, e colocaram seus cargos à disposição após decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), de afastar Rodrigues do cargo.

No documento, eles falam em “injustificados ataques sofridos” pela PF nesta terça e afirmam que “narrativas marcadamente influenciadas por interesses político-eleitorais não têm o poder de apagar a história, a reputação e a trajetória profissional de quem quer que seja”.

O documento é assinado por 11 diretores da PF.

Numa escalada da crise institucional no Supremo, Mendonça determinou nesta terça o afastamento de Rodrigues e do diretor de Inteligência da PF, Leandro Almada. Na nota, os diretores dizem que o chefe da corporação tem, “em sua história e feitos, a razão de sólida admiração dos brasileiros”.

Eles também afirmam que Rodrigues conta com um “percurso profissional dedicado à defesa da PF, com atuação técnica, isenta e responsável”.

“Assim, cumprindo nosso dever de defender a Instituição de ataques e tentativas de usurpação de funções, e assegurando o interesse público na manutenção de uma Polícia Federal capaz de promover justiça e assegurar o Estado Democrático de Direito, tornamos público nosso apoio aos diretores”, diz o texto.

Os diretores afirmam ainda que “repudiamos toda e qualquer tentativa de imputar a eles ou à Polícia Federal uma atuação não republicana”. “Tais acusações, desprovidas de fundamento, afrontam a história, a credibilidade e o compromisso institucional que sempre pautaram suas condutas. Neste ato, colocamos nossos cargos à disposição do Diretor-Geral substituto.”

Com a saída de Andrei, assume temporariamente a chefia da PF William Marcel Murad, que era diretor-executivo da corporação.

Assinam a nota: Dennis Cali (diretor de investigação e combate ao crime organizado e à corrupção); Fabrício Schommer Kerber (diretor de polícia administrativa); Otavio Margonari Russo (diretor de combate a crimes cibernéticos); Felipe Tavares Seixas (diretor de cooperação internacional); Helena de Rezende (diretora de gestão de pessoas); Roberto Reis Monteiro Neto (diretor técnico-científico); André Luis Lima Carmo (diretor de administração e logística); Christiane Correa Machado (diretora da academia nacional de polícia); Alexssander Castro de Oliveira (diretor de proteção à pessoa); Ademir Dias Cardoso Júnior (diretor de tecnologia da informação e inovação); Humberto Freire de Barros (diretor da Amazônia e meio ambiente).

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