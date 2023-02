Diretório municipal do PSDB de SP expulsa Joice Hasselmann

A- A+

O Diretório Municipal do PSDB-SP decidiu, por unanimidade, expulsar a deputada federal Joice Hasselman (SP), que não conseguiu se reeleger na última eleição e cujo mandato termina nesta quarta-feira (1º).

O anúncio veio após Joice criticar o PSDB e sugerir que o encolhimento da sigla nas urnas atrapalhou seu desempenho na eleição. Em 2018, a deputada fez mais de um 1 milhão de votos ao colar sua imagem no ex-presidente Jair Bolsonaro.



No entanto, depois de romper com o bolsonarismo, Joice passou a ser alvo de ataques por apoiadores do ex-presidente e de seus aliados e fez menos de 14 mil votos. Agora, ela diz que pretende disputar a corrida à prefeitura de São Paulo em 2024.

Diante da iminente expulsão nesta tarde, Joice pediu sua desfiliação da legenda. O presidente do Diretório Municipal PSDB da capital, Fernando Alfredo, afirmou que a parlamentar fez comentários que "desrespeitam a ética e integridade do partido, agindo com incoerência e imprudência".



Em nota a sigla informou que a deputada já foi alvo de inúmeros pedidos de impugnação desde o anuncio de sua filiação.

"Sua postura arrogante e a forma como sempre tratou pautas e princípios caros ao PSDB sempre trouxe desconforto a quem é tucano por convicção e não por conveniência", diz a nota.

Durante seu período como parlamentar, chegou a ocupar o posto de líder do governo no Congresso em 2019, mas acabou destituída no mesmo ano após divergências com o presidente. Em 2020, a parlamentar disputou a Prefeitura de São Paulo e amargou um sétimo lugar. No ano seguinte, Joice trocou o PSL pelo PSDB e rompeu com Bolsonaro em meio a críticas sobre a condução da pandemia da Covid-19.

Em 2021, Joice se envolveu em um episódio de suposta agressão. O caso foi concluído pela Polícia Civil meses depois, concluindo que as lesões foram decorrentes de uma queda "da própria altura".

