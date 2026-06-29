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Eleição Dirigente do PCdoB reafirma alinhamento entre Lula e João Campos: "Projeto construído em conjunto" Vinícius Castello reafirma apoio da federação Brasil da Esperança e Frente Popular

O presidente do PCdoB de Olinda, Vinícius Castello, reafirmou o apoio à pré-candidatura do prefeito do Recife, João Campos (PSB), ao governo de Pernambuco. Em entrevista à Rádio Folha FM 96,7, nesta segunda-feira (29), o dirigente destacou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já manifestou publicamente seu apoio ao socialista para a disputa estadual de 2026.

Segundo Castello, o cenário político pernambucano já vive um período de intensas articulações, com partidos e lideranças construindo alianças e definindo estratégias para a eleição do próximo ano. Na avaliação dele, esse movimento é natural diante da proximidade do calendário eleitoral.

"O presidente Lula já disse que o candidato dele em Pernambuco é João Campos. Esse é um projeto construído em conjunto e que representa um alinhamento político", afirmou.

Durante a entrevista, Castello também comentou as movimentações de diferentes grupos políticos em busca de ampliar o diálogo com diversos segmentos do eleitorado. Para ele, esse processo faz parte da dinâmica das eleições e deve se intensificar nos próximos meses, à medida que as pré-candidaturas avancem e as alianças sejam consolidadas.

Ao final da entrevista, o presidente do PCdoB reforçou que a prioridade da legenda será intensificar a aproximação com a população ao longo dos próximos meses, ampliando a participação do partido no debate sobre o futuro de Pernambuco.

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