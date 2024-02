A- A+

violência Discurso do prefeito em Câmara de Fortaleza gera embate e até tapa no rosto Sarto (PDT) fazia abertura dos trabalhos, quando Enfermeira Ana Paula (PDT) resolveu protestar; Claudia Gomes (PSDB) tentou intervir e terminou agredida

O discurso do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), na volta dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal da capital cearense terminou em confusão. Tudo começou quando a vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) resolveu protestar contra o chefe do Executivo municipal, com cobranças referentes a área da saúde. "Sarto: respeite os servidores da saúde", escreveu em um cartaz que segurava durante o pronunciamento do prefeito.

A atitude de Ana Paula não agradou o presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT), e uma outra colega de Casa, a tucana Claudia Gomes, que tentou impedir a manifestação. Após tocar no ombro da vereadora repetidas vezes, Gomes levou tapas no rosto da pedetista. Parlamentares e assessores separaram as duas e a sessão foi interrompida.

Após ser reestabelecida, Ana Paula disse ter sido vítima de uma agressão:

"Eu estava na mesa diretora e vim falar com ele (Gardel) conversar para saber o que estava ocorrendo e fui agredida pela colega vereadora que me impediu de falar com ele, me empurrou e me bateu no rosto com a mão fechada" relatou a tucana.

Posteriormente, nas redes sociais, a vereadora disse que ficou "muito abalada emocionalmente". Já o diretório do PDT no Ceará prestou solidariedade à vereadora.

Por sua vez, Enfermeira Ana Paula afirmou que revidou as agressões que estava sofrendo. Segundo seu depoimento, ela teria se desequilibrado e caído em cima de um suplente de vereador, que teria filmado as suas partes íntimas.

— Eu me senti totalmente invadida e revidei à altura. Mas revidei como eu revidaria com qualquer um que viesse invadir a minha intimidade dessa forma, eu estou na minha casa, na Câmara Municipal, fui eleita para estar aqui e um suplente resolve me filmar enquanto eu estava no chão — disse.

