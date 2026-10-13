escala 6x1
Discussão sobre a jornada de trabalho precisa olhar para as pessoas, diz Alcolumbre
A primeira votação sobre a proposta está prevista para esta quarta-feira (14)
O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) - Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), publicou uma mensagem no Instagram em favor do fim da escala 6x1, nesta terça-feira (13). A primeira votação sobre a proposta está prevista para esta quarta-feira (14). Para ser aprovada, são necessárias duas votações.
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"A discussão sobre a jornada de trabalho precisa olhar para a vida real das pessoas. Eu sei como vou votar", escreveu. "Estamos falando de milhões de brasileiros que, há décadas, vivem na escala 6x1. A proposta de uma escala 5x2 significa mais tempo para descansar, conviver com a família e ter qualidade de vida."