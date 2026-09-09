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CRISE Discussão sobre pedido de impeachment de Moraes gera moção até na Câmara de Joinville Moção de vereador do Novo pede que Davi Alcolumbre coloque em votação pedido de impeachment do ministro do STF

A crise política no Supremo Tribunal Federal (STF) tem gerado debates até mesmo no âmbito municipal. A Câmara de Joinville, por exemplo, aprovou, nesta quarta-feira (9), uma moção que pede ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União), para que o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes seja submetido ao Plenário da casa.

A moção, sem efeito prático, é de autoria do vereador Alisson Julio (Novo), exigindo que Alcolumbre aceite a PET 10/2026, de autoria de vários deputados do PL, que está atualmente parada na fase de despacho.

Vanessa da Rosa, a única vereadora do PT presente na sessão, se absteve no voto. Todos os outros vereadores foram a favor. Em setembro de 2025, a Câmara de Joinville já havia aprovado uma moção de repúdio a Alexandre de Moraes por 15 votos a 1.

Em março de 2026, o vereador Érico Vinicius Pereira (Novo), de Joinville, foi a Brasília com outros vereadores do partido para apoiar o registro de um pedido de impeachment de Moraes apresentado por lideranças nacionais do Novo e por Romeu Zema.

A moção foi colocada em pauta justamente durante a crise institucional dentro do Supremo Tribunal Federal (STF), iniciada por uma briga jurídica entre Moraes e o ministro André Mendonça

O pedido de afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que foi acatado por Mendonça, um dos fatores que agrava a atual crise, também foi protocolado pelo partido Novo, do qual Alisson Julio faz parte.

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