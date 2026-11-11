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SENADO Disputa entre Alcolumbre, Marinho e Tereza pelo Senado expõe divergências na federação União-PP Enquanto direção da aliança dará apoio ao presidente do Senado, candidaturas de líder da oposição e de senadora colocam alinhamento em discussão

A disputa pela presidência do Senado, marcada para fevereiro de 2027, tem provocado divergências dentro da federação formada por União Brasil e PP. Embora o bloco tenha anunciado apoio à reeleição do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), aliados da senadora Tereza Cristina (PP-MS) e de Rogério Marinho (PL-RN), que também disputam o cargo, contabilizam votos entre integrantes da federação. Nos bastidores, a avaliação é que os 11 senadores que integrarão as duas bancadas na próxima legislatura devem se dividir entre os três candidatos, apesar da orientação das direções partidárias.

A federação terá seis senadores do PP e cinco do União Brasil a partir de fevereiro. Apesar da orientação em favor de Alcolumbre, lideranças das legendas afirmam que não pretendem cobrar individualmente o voto dos parlamentares nem estabelecer punições para aqueles que optarem por outros candidatos. A avaliação é que, diante do caráter secreto da eleição, a prioridade será buscar a adesão política dos senadores, sem transformar eventuais divergências em conflitos internos.

A divisão fica evidente nas contas informais feitas pelos grupos que trabalham pelas candidaturas. Tereza Cristina ainda não tem uma projeção fechada de votos, mas seus aliados consideram que a senadora poderá conquistar apoios tanto entre integrantes do PP quanto do União Brasil. Um dos nomes incluídos nessas estimativas é o da senadora Professora Dorinha (União-TO), próxima de Tereza, mas que também integra o partido de Alcolumbre, o que mantém indefinida sua posição na disputa.

Do lado de Marinho, aliados que trabalham por sua eleição afirmam que o senador poderá chegar à largada da votação com um patamar superior aos 29 votos da futura bancada do PL, mesmo considerando possíveis dissidências dentro do próprio partido.

A projeção inclui parlamentares ligados ao bolsonarismo e apoios de outras legendas, inclusive do PP. Entre os nomes considerados por interlocutores de Marinho está o senador eleito Guilherme Derrite (PP-SP), que recebeu o apoio de Flávio Bolsonaro durante a campanha eleitoral deste ano e já declarou abertamente seu apoio ao senador do PL.

Alcolumbre, por sua vez, também trabalha com estimativas de apoio. Segundo aliados do atual presidente do Senado, ele parte de uma base de aproximadamente 37 votos e poderá chegar a 48 até fevereiro, considerando a possibilidade de conquistar adesões de outras bancadas. As projeções dos diferentes grupos, no entanto, não representam compromissos definitivos e podem incluir os mesmos parlamentares, uma vez que a votação é secreta e os candidatos ainda negociam apoios.

Na avaliação de interlocutores das legendas, a tendência é que os senadores tenham liberdade para definir suas escolhas, mesmo que contrariem a posição defendida pelas cúpulas partidárias.

A postura contrasta com a estratégia discutida por Rogério Marinho dentro do PL. Ele tem defendido que integrantes da bancada exponham voluntariamente suas cédulas de votação como forma de demonstrar compromisso com sua candidatura. A iniciativa é considerada uma maneira de reduzir o risco de traições, embora Marinho descarte qualquer imposição ou punição aos parlamentares que decidirem preservar o sigilo.

A avaliação entre os aliados é que a candidatura precisa consolidar apoios por meio de articulações políticas, respeitando a autonomia dos integrantes da bancada. O PL terá 29 senadores na próxima legislatura, a maior representação partidária da Casa, mas precisará conquistar votos de outras siglas para alcançar os 41 necessários à eleição.

A disputa também ocorre em meio a conversas entre Marinho e Tereza Cristina para evitar que as duas candidaturas dividam os votos da oposição. A possibilidade discutida é que, mais perto da eleição, os grupos comparem suas estimativas de apoio e avaliem qual dos dois reúne maior sustentação política. Nesse cenário, um dos candidatos poderia retirar seu nome em favor do outro, embora ainda não haja definição sobre como essa contagem seria realizada

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