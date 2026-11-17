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PARTIDO LIBERAL Disputas por poder no Congresso e nos estados aprofundam racha no PL após derrota e fuga de Flávio Com as maiores bancadas da Câmara e do Senado, partido diverge sobre alianças para 2027

A derrota de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial e sua posterior viagem para os Estados Unidos acirraram as disputas internas no PL, que conquistou as maiores bancadas da Câmara e do Senado, mas enfrenta divergências sobre como exercer sua influência na próxima Legislatura.

Enquanto parte dos parlamentares defende acordos para garantir espaços de poder, integrantes do bolsonarismo resistem a negociações com os atuais dirigentes do Congresso. Os conflitos também alcançam os estados, onde o crescimento eleitoral do partido abriu disputas pelas presidências das assembleias legislativas.

Na Câmara, integrantes do PL articulam uma alternativa para contornar o veto de Flávio à reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB). A proposta é que o partido não lance candidatura própria e permita que deputados contrários ao atual presidente apoiem um nome do Novo, enquanto os favoráveis a Motta mantenham suas negociações. A solução ainda não foi formalizada e busca acomodar as diferentes correntes da bancada sem impor uma posição única.

O líder do Novo na Câmara, Gilson Marques (SC), confirmou que a legenda lançará candidatura própria e espera receber votos de outros partidos.

— A bancada do Novo vai lançar candidatura própria para a presidência da Câmara, pois não apoiamos a reeleição do presidente Hugo Motta. Historicamente, sempre tivemos candidato próprio e desta vez não será diferente. A quantidade de votos do nosso candidato sempre aumentou e certamente contaremos com votos de outros partidos — afirmou.

O deputado Luiz Lima (Novo-RJ) disse que o partido fará uma reunião nos dias 25 ou 26 de novembro para definir seu candidato. Ele lembrou que Marcel van Hattem (Novo-RS) recebeu mais de 30 votos na eleição anterior, dos quais, segundo sua estimativa, mais de 20 vieram do PL, que oficialmente apoiava Motta.

A divisão ficou evidente na reunião da bancada realizada na última quarta-feira, com a participação de cerca de 90 dos 121 deputados eleitos pelo PL. O encontro terminou sem consenso sobre o apoio a Motta ou o lançamento de uma candidatura alternativa.

Ao menos 30 deputados eleitos são apontados por interlocutores da legenda como alinhados a Motta. O grupo reúne parlamentares de perfil mais próximo ao centrão, que defendem uma composição para garantir participação na Mesa Diretora, no comando das comissões e na distribuição de relatorias estratégicas.

A maior parte desses parlamentares integra a ala mais próxima do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que defende uma composição com Motta e tem entre seus principais nomes Altineu Côrtes (RJ). A resistência dos bolsonaristas a essa articulação ficou evidente na reunião da bancada na semana passada e levou Valdemar a divulgar um vídeo, na sexta-feira, para negar que tivesse preferência na disputa. O dirigente afirmou que consultará individualmente os deputados e que a posição do partido será definida pela maioria. Na mesma gravação, porém, alertou para o risco de o PL perder espaço nas principais comissões caso não integre o bloco de Motta.

— Se nós não fizermos o bloco, certamente ficaremos os quatro anos sem grandes comissões. Se nós quisermos ter a Comissão de Saúde, temos que estar no bloco. Se nós quisermos ter o relator do Orçamento, temos que entrar no bloco — afirmou.

Disputa por cargos amplia divergências

A resistência ao acordo é alimentada por críticas à atuação de Motta à frente da Câmara. Parlamentares bolsonaristas acusam o presidente da Casa de não ter cumprido compromissos com a oposição, especialmente em relação à votação da anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro, e defendem uma postura de enfrentamento ao atual comando.

A disputa também reflete a composição da bancada eleita. Dos 121 deputados do PL, 58 exercerão o primeiro mandato. Entre eles, há parlamentares diretamente identificados com a família Bolsonaro e outros com trajetórias ligadas a grupos políticos regionais e partidos do centrão, com diferentes interesses sobre a atuação da legenda no Congresso.

Senado também divide estratégias

No Senado, o PL lançou Rogério Marinho (RN) contra a tentativa de reeleição de Davi Alcolumbre (União-AP), mas a candidatura de Tereza Cristina (PP-MS) acrescentou uma nova variável às negociações.

Marinho, que coordenou a campanha presidencial de Flávio, tem o apoio do senador e da direção partidária. Tereza Cristina, próxima de Damares Alves (Republicanos-DF), aliada da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, busca reunir votos entre integrantes da direita e do centro. Os dois estabeleceram um entendimento para evitar a divisão dos votos contrários a Alcolumbre, mas ainda não definiram quem representará o grupo na disputa.

Nesta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedidos de Marinho, Tereza Cristina e Valdemar Costa Neto para visitar Jair Bolsonaro. Os encontros incluiriam conversas sobre a sucessão no Senado, em meio às tentativas de obter uma orientação diretamente do ex-presidente.

Disputas chegam às assembleias estaduais

O crescimento eleitoral do PL também abriu disputas pelo comando das assembleias legislativas, com estratégias que variam entre candidaturas concorrentes dentro do partido e acordos com outras legendas.

Em São Paulo, onde o PL terá a maior bancada da Assembleia Legislativa, com 27 deputados, ao menos cinco parlamentares disputam a sucessão de André do Prado, eleito senador. Três já exercem mandato — Alex Madureira, Tenente Coimbra e Thiago Auricchio —, enquanto Rogério Franco e Rodrigo Ashiuchi são recém-eleitos.

No Rio de Janeiro, Jair Bittencourt, Guilherme Delaroli e Anderson Moraes aparecem entre os interessados na presidência da Assembleia Legislativa. Anderson conta com o apoio do governador eleito, Douglas Ruas (PL), enquanto Delaroli já exerceu o comando da Casa.

Em Minas Gerais, o PL adotou uma estratégia diferente. Apesar de ter eleito 21 deputados estaduais, a bancada abriu mão de candidatura própria depois que Bruno Engler retirou seu nome da disputa e passou a apoiar Doorgal Andrada (PP), que também reúne respaldo do PT.

Em Santa Catarina, o governador Jorginho Mello (PL) articulou um acordo para acomodar interesses internos. O entendimento prevê que Camilo Martins assuma a presidência da Assembleia e que Ana Campagnolo ocupe o cargo nos seis meses finais do primeiro biênio, com apoio dos 16 deputados estaduais da legenda.

No Paraná, onde o PL terá 14 deputados estaduais, o mesmo número do PSD, nomes como Delegado Jacovós, Paulo Gomes e Denian Couto participam das articulações pela composição da Mesa Diretora. Segundo interlocutores, Jacovós seria o preferido do governador eleito Sergio Moro (PL).

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