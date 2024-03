A- A+

ciro gomes Distante da política, Ciro Gomes anuncia retorno à carreira de advogado Ex-governador do Ceará teve pior desempenho eleitoral no pleito de 2022; no ano passado, sua briga com seu irmão, o senador Cid Gomes, gerou uma debandada no PDT

Após ter perdido influência política no Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes anunciou que tomará outros rumos profissionais, que nada tem a ver com mandatos eletivos: advogado de formação, ele voltará a atuar na profissão.

— Feliz de poder me associar como colaborador ao escritório Porto Advogados com história de mais de 80 anos e muito serviço prestado ao Brasil — disse Ciro, nesta quarta-feira.

A última tentativa do ex-governador de se cacificar dentro da política ocorreu nas eleições de 2022, quando ele obteve seu pior desempenho nas presidenciais. Desde então, Ciro Gomes tem afirmado que não disputará novamente um pleito.

Em entrevista à GloboNews em dezembro passado, disse que "dificilmente" voltaria a concorrer:

— De repente senti: "caramba, tô fazendo isso sozinho". E em nome de quê? Tenho êxito na política, só não consegui ser presidente do Brasil. Deus não quis — afirmou, à época.

A mudança de ares profissionais de Ciro ocorre após um rompimento com seu irmão, o senador Cid Gomes. Os dois protagonizaram uma racha no ano passado, que causou uma debandada no PDT, por parte dos cidistas.

O conflito entre os irmãos começou quando seus grupos discordaram sobre quem seria o candidato a governador. Na ala de Cid, estava a ex-governadora Izolda Cela, a primeira a deixar o PDT quando os aliados de Ciro optaram pelo ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, que terminou em terceiro lugar na disputa. O movimento não agradou a ala do senador que, se aproximou do atual governador Elmano de Freitas (PT).

Ao longo de 2023, o tensionamento escalonou diante da possibilidade de compor ou não com o PT. Ciro era a favor da oposição, enquanto Cid, de ser base. O ponto de ápice ocorreu em outubro, quando os dois quase chegaram as vias de fato durante uma discussão acalorada em um encontro partidário no Rio de Janeiro.

Veja também

brasil Em evento em Minas, Padilha alfineta Zema sobre dívida pública: 'Tem gente que fala, mas não resolve