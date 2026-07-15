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Câmara dos Deputados Dívidas rurais: Paulo Pimenta diz esperar concluir nesta quarta (15) elaboração da MP Declarações constam em áudio distribuído à imprensa, pouco antes da reunião entre o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT-RS), afirmou que tem a expectativa de conclusão nesta quarta-feira, 15, da Medida Provisória (MP) sobre a renegociação das dívidas dos produtores rurais.

As declarações constam em áudio distribuído à imprensa, pouco antes da reunião entre o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães.

A perspectiva é de que a reunião termine com um acordo sobre a Medida Provisória. "Minha expectativa é de que a gente consiga concluir hoje a elaboração dessa Medida Provisória", afirmou Pimenta. Ele também afirmou que acredita num "resultado positivo" do acordo.

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