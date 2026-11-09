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CÂMARA DOS DEPUTADOS Dividido sobre apoio a Motta, PL reúne bancada para definir posição na disputa pela Câmara Partido avalia apoiar a reeleição do atual presidente ou lançar candidatura própria; decisão envolverá deputados eleitos em outubro

Dividido entre apoiar a reeleição do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e lançar uma candidatura própria ao comando da Casa, o PL reunirá sua bancada na próxima quarta-feira (11) para tentar chegar a um consenso. O encontro contará com os deputados eleitos em outubro, que formarão a maior bancada da Câmara a partir de 2027, com 121 integrantes.

A divisão opõe uma ala ligada ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, favorável a um acordo com Motta para evitar o isolamento do partido na distribuição de cargos, e parlamentares que resistem a apoiar o atual presidente da Câmara por sua proximidade com o governo Lula. Para esse grupo, uma candidatura própria permitiria à oposição marcar posição após a derrota de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial.

Entre os nomes cogitados para a disputa estão o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), e o vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (RJ). Interlocutores de Altineu, porém, afirmam que ele integra a ala favorável a um acordo com Motta e dificilmente aceitaria disputar contra o atual presidente.

Os deputados Zé Trovão (SC) e Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP) também são mencionados. Zé Trovão chegou a sinalizar a possibilidade de concorrer de forma avulsa caso a legenda decida apoiar Motta.

"Se o PL não lançar candidato a presidente da Câmara dos Deputados, eu serei o candidato. É regimental. Eu vou lançar a minha candidatura", afirmou o deputado em vídeo publicado nas redes sociais.

Nos últimos dias, porém, ganhou força entre integrantes do PL a avaliação de que uma candidatura própria teria poucas chances de vitória diante da coalizão formada em torno de Motta. O cálculo também considera a disputa pelo Senado, onde o partido já lançou Rogério Marinho (RN) contra a reeleição de Davi Alcolumbre (União-AP). Parte da direção teme que enfrentar os atuais presidentes das duas Casas amplie o isolamento da legenda no Congresso.

Na Câmara, a preocupação é garantir espaço na Mesa Diretora e no comando das comissões. Pelo tamanho da bancada, o PL calcula ter direito à presidência de sete colegiados, mas a distribuição dependerá da formação dos blocos partidários. Entre os postos cobiçados está a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), pela qual Nikolas Ferreira (PL-MG) demonstrou interesse.

A negociação também enfrenta resistência do PT, que apoia a reeleição de Motta e defende uma composição com partidos de centro e esquerda, sem PL e Novo. A estratégia busca impedir que a oposição tenha prioridade na escolha das comissões mais importantes.

Sóstenes, que também busca ouvir Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos sobre os próximos passos da oposição, afirmou na última semana que a decisão caberá à bancada e não descartou ficar fora da composição majoritária.

"Estar isolado em um primeiro momento não significa uma má estratégia. Mas não estou decidindo, essa não é uma decisão pessoal da liderança, nem do PL e muito menos da oposição", declarou.

O líder tem uma viagem familiar prevista para Miami na segunda quinzena de novembro e pretende aproveitar a estadia para encontrar Flávio Bolsonaro.

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