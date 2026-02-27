A- A+

Eleições 2026 Divididos, líderes do MDB se reúnem nesta sexta-feira para mostrar que partido está vivo Executiva vai discutir formação de chapas sem a presença do deputado Jarbas Filho e sem o senador Fernando Dueire

Nove meses depois de ser reeleito presidente estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o secretário de Relações Institucionais do Recife, Raul Henry, convocou para a manhã de hoje reunião da Executiva do partido.

O próximo mês é decisivo para que as legendas se arrumem e dimensionem o tamanho dos próximos passos. A janela partidária fica aberta até 4 de abril e só depois disso será possível saber quantos estão filiados e quantos pretendem disputar as eleições deste ano.

Henry ainda não descartou, mas reconhece a dificuldade de formar uma chapa para estadual, também não viabilizada na eleição de 2022. O MDB tem Jarbas Filho e Waldemar Borges como representantes na Assembleia Legislativa, mas ambos foram eleitos pelo PSB.

Com o fundo partidário e o estímulo da legenda em nível nacional, Henry aposta na eleição de dois federais. Hoje o MDB de Pernambuco tem apenas Iza Arruda na Câmara dos Deputados.

Sem engolir a decisão do presidente estadual, Raul Henry, de ter anunciado apoio ao projeto do prefeito João Campos (PSB) de ser governador do estado, o deputado estadual Jarbas Filho e o senador Fernando Dueire não participam do encontro.

O deputado, que ontem esteve na entrega de viaturas e armamento a policiais, ao lado da governadora Raquel Lyra, vai hoje a Lagoa Grande e Afrânio, no Sertão. O senador se encontra com prefeitos no Sertão do Araripe, onde fica até amanhã.

O encontro do MDB será a partir das 10h, na sede do partido, no Bairro do Recife.

Incompetência e mediocridade

“A incompetência é deles, a mediocridade de não fazer chapa pela segunda eleição seguida para deputado estadual é deles. Eu não me sinto nem um pouco responsável”, declarou Jarbas Filho, que recebeu convite de outras legendas, mas, segundo ele, só vai desistir do MDB quando não houver mais nenhum fio de esperança.

Honestidade

Durante o Congresso da União de Vereadores de Pernambuco (UVP), a governadora Raquel Lyra (PSD) reforçou o discurso de honestidade. “Vocês sabem que sou uma governadora honesta. Não estou aqui para fazer negócio, nem comprar apoio. Toda construção que fiz foi a partir de entrega, de troca, de diálogo”, sustentou.

Sintonia

Minutos antes, dirigindo-se à mesma plateia, formada por vereadoras e ex-vereadoras, a vice-governadora Priscila Krause (PSD) discursou em sintonia com Raquel Lyra. “Governos liderados por mulheres são mais honestos e mais assertivos”, pontuou.

Licença

Francisco Carvalho da Silva Neto, Chiquinho (PSD), está prefeito de Olinda pelos próximos dez dias. Grávida de sete meses, a prefeita Mirella Almeida (PSD) repassou o cargo ao vice ontem e volta no dia 9, antes de entrar em licença-maternidade.

