A- A+

CONGRESSO Do caso Glauber à quebra de sigilo de Lulinha: relembre temas que levaram parlamentares a brigas Confusões englobam desde aliados de Lula, como André Janones, até bolsonaristas

O escândalo das fraudes em descontos de aposentados ganhou novos capítulos na quinta-feira com a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luís Lula da Silva, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na CPI do INSS e em decisão de André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).



O ato do ministro, que atendeu a pedido da Polícia Federal, é de janeiro, mas só veio a público na quinta após parlamentares também aprovarem acesso aos dados.



No Congresso, a votação do requerimento sobre Lulinha ocorreu em meio a cenas de agressão entre governistas e oposição e de acusações de manobras regimentais com o objetivo de encurralar o Palácio do Planalto em ano eleitoral.





Relembre os temas que levaram parlamentares a brigas no Congresso:

Zé Trovão (PL-SC) x Duarte Junior (PSB-MA)



Deputados precisaram ser contidos por policiais legislativos — Foto: Reprodução



Os deputados precisaram ser contidos por policiais legislativos durante audiência com o então ministro da Justiça Flávio Dino, em abril de 2023, na Comissão de Segurança Pública.

Glauber Braga (PSOL-RJ) x Militante do MBL

O deputado foi suspenso por seis meses por ter chutado, em abril de 2024, o militante do MBL Gabriel Costenaro, que teria ofendido sua mãe durante uma discussão nos corredores da Câmara.





Glauber Braga retira integrante do MBL da Câmara — Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados/ Reprodução

André Janones (Avante) x Nikolas Ferreira (PL)

Após Janones ser absolvido no Conselho de Ética, Nikolas e aliados se aproximaram aos gritos de “rachadinha”. O deputado partiu para cima dos adversários e chamou Nikolas para “resolver lá fora”.



Janones partiu para cima dos adversários e chamou Nikolas para “resolver lá fora — Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

Quaquá (PT-RJ) e Messias Donato (Rep-ES)

Quaquá agrediu o bolsonarista durante a sessão de promulgação da Reforma Tributária no plenário da Câmara, em julho de 2024. O petista usou termo homofóbico (“viadinho”) para ofender Donato.





Quaquá agrediu o bolsonarista durante a sessão de promulgação da Reforma Tributária no plenário da Câmara, em julho de 2024 — Foto: Reprodução

Veja também