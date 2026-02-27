Do caso Glauber à quebra de sigilo de Lulinha: relembre temas que levaram parlamentares a brigas
Confusões englobam desde aliados de Lula, como André Janones, até bolsonaristas
O escândalo das fraudes em descontos de aposentados ganhou novos capítulos na quinta-feira com a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luís Lula da Silva, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na CPI do INSS e em decisão de André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
O ato do ministro, que atendeu a pedido da Polícia Federal, é de janeiro, mas só veio a público na quinta após parlamentares também aprovarem acesso aos dados.
No Congresso, a votação do requerimento sobre Lulinha ocorreu em meio a cenas de agressão entre governistas e oposição e de acusações de manobras regimentais com o objetivo de encurralar o Palácio do Planalto em ano eleitoral.
Leia também
• Fachin costurou adiamento de julgamento de penduricalhos no STF para tentar solução com Congresso
• CPMI do INSS aprova quebra de sigilos de Lulinha e Master e sessão é interrompida com briga
• CPMI do INSS, PEC da Segurança Pública e Banco Master marcam retomada dos trabalhos no Congresso
Relembre os temas que levaram parlamentares a brigas no Congresso:
Zé Trovão (PL-SC) x Duarte Junior (PSB-MA)
Os deputados precisaram ser contidos por policiais legislativos durante audiência com o então ministro da Justiça Flávio Dino, em abril de 2023, na Comissão de Segurança Pública.
Glauber Braga (PSOL-RJ) x Militante do MBL
O deputado foi suspenso por seis meses por ter chutado, em abril de 2024, o militante do MBL Gabriel Costenaro, que teria ofendido sua mãe durante uma discussão nos corredores da Câmara.
André Janones (Avante) x Nikolas Ferreira (PL)
Após Janones ser absolvido no Conselho de Ética, Nikolas e aliados se aproximaram aos gritos de “rachadinha”. O deputado partiu para cima dos adversários e chamou Nikolas para “resolver lá fora”.
Quaquá (PT-RJ) e Messias Donato (Rep-ES)
Quaquá agrediu o bolsonarista durante a sessão de promulgação da Reforma Tributária no plenário da Câmara, em julho de 2024. O petista usou termo homofóbico (“viadinho”) para ofender Donato.