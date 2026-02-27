Sex, 27 de Fevereiro

CONGRESSO

Do caso Glauber à quebra de sigilo de Lulinha: relembre temas que levaram parlamentares a brigas

Confusões englobam desde aliados de Lula, como André Janones, até bolsonaristas

Confusão entre deputados durante CPMI do INSS Confusão entre deputados durante CPMI do INSS  - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O escândalo das fraudes em descontos de aposentados ganhou novos capítulos na quinta-feira com a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luís Lula da Silva, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na CPI do INSS e em decisão de André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ato do ministro, que atendeu a pedido da Polícia Federal, é de janeiro, mas só veio a público na quinta após parlamentares também aprovarem acesso aos dados.

No Congresso, a votação do requerimento sobre Lulinha ocorreu em meio a cenas de agressão entre governistas e oposição e de acusações de manobras regimentais com o objetivo de encurralar o Palácio do Planalto em ano eleitoral.

 

Relembre os temas que levaram parlamentares a brigas no Congresso:

Zé Trovão (PL-SC) x Duarte Junior (PSB-MA)
 

Deputados precisaram ser contidos por policiais legislativos — Foto: Reprodução


Os deputados precisaram ser contidos por policiais legislativos durante audiência com o então ministro da Justiça Flávio Dino, em abril de 2023, na Comissão de Segurança Pública.

Glauber Braga (PSOL-RJ) x Militante do MBL
O deputado foi suspenso por seis meses por ter chutado, em abril de 2024, o militante do MBL Gabriel Costenaro, que teria ofendido sua mãe durante uma discussão nos corredores da Câmara.

 

Glauber Braga retira integrante do MBL da Câmara Glauber Braga retira integrante do MBL da Câmara — Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados/ Reprodução

André Janones (Avante) x Nikolas Ferreira (PL)
Após Janones ser absolvido no Conselho de Ética, Nikolas e aliados se aproximaram aos gritos de “rachadinha”. O deputado partiu para cima dos adversários e chamou Nikolas para “resolver lá fora”.
 

Janones partiu para cima dos adversários e chamou Nikolas para Janones partiu para cima dos adversários e chamou Nikolas para “resolver lá fora — Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

Quaquá (PT-RJ) e Messias Donato (Rep-ES)
Quaquá agrediu o bolsonarista durante a sessão de promulgação da Reforma Tributária no plenário da Câmara, em julho de 2024. O petista usou termo homofóbico (“viadinho”) para ofender Donato.

 

Quaquá agrediu o bolsonarista durante a sessão de promulgação da Reforma Tributária no plenário da Câmara, em julho de 2024 Quaquá agrediu o bolsonarista durante a sessão de promulgação da Reforma Tributária no plenário da Câmara, em julho de 2024 — Foto: Reprodução

