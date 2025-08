Do Val diz que tornozeleira eletrônica e bloqueio de bens "impedem o pleno exercício do seu mandato"

A- A+

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) se manifestou sobre a imposição do uso de tornozeleira eletrônica e o bloqueio dos seus bens, nesta segunda-feira. A medida foi colocada em prática por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, pelo fato dele ter saído do Brasil sem autorização.



Ao voltar de uma viagem dos Estados Unidos, Do Val foi levado do aeroporto de Brasília à sede da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal para instalar o equipamento. Em nota, o parlamentar disse que "o uso de tornozeleira eletrônica e bloqueio dos seus bens impedem o pleno exercício do seu mandato".

"As medidas impostas impedem o pleno exercício do mandato.A defesa do parlamentar acompanha o caso de perto e adotará as medidas jurídicas cabíveis para garantir o pleno respeito aos direitos e garantias constitucionais assegurados a qualquer cidadão, em especial a um senador em pleno exercício do mandato. O senador reitera sua confiança nas instituições democráticas e no devido processo legal, e reafirma seu compromisso com a verdade, com a transparência e com a sua missão parlamentar representando o povo capixaba", diz o comunicado.





Do Val foi abordado por agentes da PF ao desembarcar do voo. No fim de julho, o senador contrariou uma decisão do Supremo e viajou com a família para os Estados Unidos, onde ficou por cerca de dez dias. Uma decisão anterior do STF havia determinado a apreensão dos passaportes de Do Val, mas ele manteve o diplomático. Do Val é investigado no Supremo por integrar um grupo que promovia uma campanha de intimidação contra policiais federais que atuam na investigação sobre a trama golpista. Em agosto de 2024, Moraes ordenou o confisco dos passaportes do senador e o bloqueio de R$ 50 milhões das contas dele.

Na época, a PF chegou a cumprir mandados de buscas em endereços do senador. O passaporte diplomático estaria guardado no gabinete do parlamentar, em Brasília, que não foi vasculhado pela PF.

“O passaporte diplomático encontra-se plenamente válido até 31 de julho de 2027, sem qualquer restrição. Em 22 de julho de 2025, a Embaixada dos Estados Unidos da América, em Brasília, renovou o visto oficial (B1/B2) do Senador, com validade até 16 de julho de 2035, o que atesta o pleno reconhecimento internacional de sua legitimidade e regularidade diplomática”, disse a assessoria do parlamentar.

