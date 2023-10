A- A+

Ao lado do governador Jorginho Mello, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobrevoa nesta sexta-feira (13) o Alto e Médio Vale do Itajaí, região que foi acometida pelas fortes chuvas em Santa Catarina.

Há exatos dois dias, na quarta-feira, esta mesma agenda foi cumprida por dois ministros de Lula (PT) — Marina Silva (Meio Ambiente) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional).

O ex-mandatário chegou ao estado nesta quinta-feira (12), quando esteve em Chapecó. Na ocasião, Bolsonaro esteve em uma marcha pró-vida, onde prestou solidariedade às vítimas dos temporais:

— O futuro do Brasil passa pela mão de todos nós. Nessa rápida passagem por aqui, deixo minha solidariedade a todos catarinenses por causa das chuvas, e ao Estado de Israel, pela guerra — disse o ex-presidente.

Por ter passado o dia com Bolsonaro em uma agenda que não tratou sobre as chuvas, Jorginho Mello se tornou alvo de críticas nas redes sociais. "A chuva voltou forte em Santa Catarina e Jorginho Mello hoje participa de um evento contra o Aborto em Chapecó..", escreveu um usuário no X (antigo Twitter).

De acordo com balanço do próprio governo, 111 cidades estão em estado de emergência.

Comitiva de Lula

Em recuperação após uma cirurgia no quadril, o presidente Lula enviou seus ministros ao estado. Na última quarta-feira, Waldez Góes e Marina Silva se reuniram com prefeitos do Vale do Itajaí e sobrevoaram as regiões afetadas pela chuva. Na ocasião, também assinaram o Pacto pela Governança da Água, cujo objetivo é acompanhar a segurança das barragens.

