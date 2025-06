Dois em cada três brasileiros defendem que Lula não concorra em 2026, aponta Genial/Quaest

A- A+

Dois em cada três brasileiros defendem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deve concorrer à reeleição em 2026 Por outro lado, 32% defendem que o petista deve concorrer novamente. Os dados são da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (5).



O levantamento indicou o empate entre Lula e os governadores Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior, que subiram no levantamento, com Eduardo Leite, testado pela primeira vez, e com Michelle Bolsonaro, que permanece estável em relação aos levantamentos anteriores.

Lula tem tratado recorrentemente da possibilidade de concorrer novamente em 2026. No último domingo, dia 1º, durante Congresso do PSB, o presidente afirmou que, para ser candidato, "precisa estar 100% de saúde" como está hoje. "Se eu estiver bonitão do jeito que estou, apaixonado do jeito que eu estou e motivado do jeito que eu estou, a extrema direita não volta a governar este País nunca mais", discursou.



O porcentual dos que defendem que Lula não concorra subiu nas duas últimas edições da pesquisa. Em dezembro de 2024, eram 52% os que pensavam assim. Em março, passaram a ser 62%, até que agora o índice subiu mais 4 pontos porcentuais e alcançou 66%.



Por outro lado, se em dezembro eram 45% os que defendiam a candidatura de Lula, em março o índice passou a 35%, até chegar aos 32% da pesquisa divulgada nesta quinta-feira.

Mesmo entre eleitores que se consideram "lulistas ou petistas", há quem pregue que Lula não deve concorrer. São 15% deste grupo. Além disso, entre os eleitores que se consideram mais à esquerda, mas não lulistas ou petistas, hoje 37% defendem que Lula não concorra.

Naturalmente, os índices são bem maiores entre os eleitores de centro ou de direita. Entre aqueles que dizem não ter posicionamento político, 73% acham que Lula não deve concorrer, enquanto 22% dizem que ele deve ir às urnas. Entre aqueles que se consideram mais à direita, mas não são bolsonaristas, o índice dos refratários a uma candidatura de Lula chega a 95%, mesmo índice atingido entre aqueles que se dizem bolsonaristas.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada com 2.004 entrevistas presenciais em 120 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%.

Na quarta-feira, 4, outros recortes da pesquisa foram divulgados, mostrando que a desaprovação de Lula entre os eleitores chega a 57% e bateu um recorde após o escândalo dos descontos ilegais de aposentados do INSS anular uma melhora na percepção econômica dos brasileiros.





