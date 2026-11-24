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CÂMBIO Dólar vira e cai seguindo DXY, após subir com cautela externa e incerteza fiscal No Brasil, o mercado avalia ainda os efeitos do ajuste fiscal aprovado pela Câmara na segunda-feira (23)

O dólar passou a cair no mercado à vista por volta das 9h30 desta terça-feira, 24, paralelamente à ampliação das perdas do índice DXY do dólar no exterior, refletindo possivelmente ajustes após sequencia de altas e de atingir 104 pontos.

Antes, a divisa americana mostrava alta frente o real desde a abertura dos negócios, em meio à retomada da cautela no exterior, após o rali das ações de tecnologia na véspera, à valorização da moeda americana frente a divisas emergentes, além da persistência das incertezas fiscais domésticas.

No Brasil, o mercado avalia ainda os efeitos do ajuste fiscal aprovado pela Câmara na segunda-feira, 23, que segue agora para sanção presidencial, mas ainda é considerado insuficiente para dissipar as dúvidas sobre as contas públicas. No radar estão também novas medidas de controle de gastos do governo.

O Ministério do Planejamento divulgará ainda nesta terça, provavelmente à noite, o relatório do 5º bimestre, com dados das contas públicas de 2026 e eventuais bloqueios ou contingenciamentos de despesas. A entrevista coletiva foi adiada para quarta-feira pela manhã.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou em entrevista ao CanalGOV que até semana que vem a pasta deve publicar novas portarias sobre a redução da jornada de trabalho, que tratam das categorias de trabalhadores que cumprem jornada especial. O ministro afirmou que as regras estão sendo estudadas junto aos trabalhadores e aos sindicatos de empregadores.

A Associação Nacional dos Auditores do Banco Central do Brasil (ANBCB) diverge do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) e defende a manutenção da atual meta de inflação e do modelo de autonomia do Banco Central.

No exterior, aumenta os controles de países sobre importações e exportações consideradas estratégicas. A Comissão Europeia anunciou nesta terça-feira a imposição de cotas provisórias para a importação de veículos híbridos, com o objetivo de proteger a indústria automobilística da União Europeia (UE) diante do forte aumento das compras externas desde 2023. Em resposta, a China cobrou o cumprimento das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e sinalizou que poderá recorrer à entidade e exigir compensações comerciais.

A China também prorrogou a suspensão das restrições à exportação de alguns materiais críticos para os Estados Unidos, poucos dias depois de os principais líderes dos dois países se reunirem no polo tecnológico de Shenzhen.

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