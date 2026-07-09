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Minas Gerais Domingos Sávio diz que eleição em Minas é "folha em branco" e que PL espera decisão de Cleitinho Deputado também voltou a afirmar que, caso o senador do Republicanos fique fora do pleito, o partido ainda considera os nomes de Vittorio Medioli e Flávio Roscoe

Pré-candidato ao Senado, o deputado federal Domingos Sávio (PL-MG) disse que a eleição em Minas Gerais "ainda é uma página em branco", mesmo a menos de duas semanas do início do período das convenções partidárias.

Em entrevista ao jornal O Tempo, o parlamentar declarou que o evento de lançamento das candidaturas da sigla está marcado para o dia 23 de julho e reafirmou o plano de uma composição do PL com o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG). Ontem, o senador sinalizou que poderá decidir se sairá candidato somente em agosto, no limite do prazo da definição das chapas.

— O que já está definido é Domingos Sávio como pré-candidato ao Senado, então já é prioridade, mas [vamos] definir o nosso candidato ao governo até a convenção, que será agora em 23 de julho, numa quinta-feira na Assembleia. Devemos ser o primeiro partido ou um dos primeiros partidos a fazer convenção, porque nós estamos muito seguros do caminho que a gente quer seguir — afirmou Sávio ao Tempo.

Na entrevista, o deputado disse que, caso decida se candidatar, Cleitinho "ganha uma densidade eleitoral" ao compor uma aliança com o PL e disse que "ninguém governa sozinho". Se o senador optar por ficar fora do pleito, no entanto, Sávio diz que o partido tem outros dois nomes disponíveis: Vittorio Medioli, ex-prefeito de Betim, e o empresário Flávio Roscoe, ex-presidente da Federação das Indústrias de Minas (Fiemg).

— O ex-prefeito Vittorio já se colocou claramente, inclusive em entrevistas, que o nome dele está à disposição para ser candidato a governador de Minas. E, obviamente, a gente sabe que é um nome forte. Fez uma grande gestão em Betim, é experiente, preparado, tem uma história limpa de empreendedor — disse Sávio. — Da mesma forma, o Flávio Roscoe, da Fiemg, colocou seu nome à disposição. Então, agora nós temos que, nos próximos dias, concluir esse entendimento para o governo do Estado.

Na ocasião, ao ser questionado sobre Matheus Simões (PSD), atual governador de Minas e escolhido como sucessor de Romeu Zema (Novo), o deputado disse que mantém uma "relação harmoniosa" com o mandatário, mas afirmou que a aliança com ele está "totalmente descartada" em função da posição do PL na disputa nacional.

No passado, Sávio chegou a ser cotado para ocupar a indicação ao Senado em uma composição que vinha sendo costurada por Simões. A construção, no entanto, não foi para frente quando o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro optou por formar uma chapa com Cleitinho.

Simões, por sua vez, também se comprometeu com a nomeação de Marcelo Aro (PP), ex-secretário de Estado do Governo de Minas, para uma das vagas ao Senado, enquanto a segunda indicação é cobiçada pelo senador Carlos Viana (PSD), que busca a reeleição, mas não tem a garantia do governador de que será o escolhido.

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