EUA

Donald Trump diz que Bolsonaro é "honesto" e sofre tentativa de execução política

Fala do presidente americano sobre Bolsonaro foi feita após ele ser questionado sobre as tarifas aplicadas ao Brasil

Donald Trump vem apoiando Jair Bolsonaro e se diz contra à prisão do ex presidente brasileiro - Foto: Alan Santos/PR/Arquivo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sofre uma tentativa de "execução política" da Justiça brasileira.

A declaração foi feita em uma coletiva de imprensa no Salão Oval da Casa Branca.

A fala de Trump sobre Bolsonaro foi feita após ele ser questionado sobre as tarifas aplicadas ao Brasil, México e outros países da América Latina.

— O Brasil tem algumas leis muito ruins. Eles pegaram um presidente e o prenderam ou estão tentando prendê-lo — afirmou o americano, referindo-se ao caso de Bolsonaro, em prisão domiciliar desde a semana passada — Eu conheço o homem e posso dizer que sou muito bom com pessoas. Acho que ele é um homem honesto. Acho que o que eles fizeram é uma execução política.

Bolsonaro foi submetido à prisão domiciliar após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes entender que ele havia violado medidas cautelares ao participar por telefone de manifestações a seu favor.

Para o ministro, ao participar dos atos e ter registros do momento compartilhados por aliados em plataformas como o Instagram, Bolsonaro violou a proibição de usar redes sociais "diretamente ou por intermédio de terceiros", imposta pelo STF.

Após o comentário sobre o ex-presidente brasileiro, Trump voltou a afirmar que o Brasil é um parceiro comercial ruim para os Estados Unidos.

No entanto, apesar das declarações do americano, o Brasil mantém um déficit comercial com os EUA, comprando mais produtos americanos do que vendendo itens brasileiros.

— Eles também nos trataram mal como parceiros comerciais por muitos, muitos anos, um dos piores, um dos piores países do mundo — acrescentou Trump. — Agora estão recebendo tarifas de 50% e não muito felizes, mas é assim que funciona.

