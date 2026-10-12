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Eleições 2026 Doriel Barros lança carona solidária em Pernambuco para diminuir abstenções no segundo turno Iniciativa é voltada para garantir o direito a voto das pessoas que moram no campo, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção

O deputado estadual Doriel Barros (PT) lançou, nesta segunda-feira (12), o Movimento Campo com Lula, uma iniciativa de mobilização popular que convoca movimentos sociais, entidades sindicais e a população em geral para uma força-tarefa em defesa do direito ao voto.

A proposta do parlamentar é fortalecer a carona solidária para garantir que pessoas que moram no campo, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção possam chegar aos locais de votação e retornar para suas casas com segurança no próximo dia 25 de outubro, data da votação do segundo turno das eleições presidenciais.

A iniciativa busca enfrentar as abstenções, especialmente entre as populações rurais e os grupos que encontram maiores dificuldades de deslocamento até as seções eleitorais. A ideia é construir uma rede de solidariedade, com a participação de voluntários e voluntárias que possam oferecer transporte na ida e na volta da votação, assegurando melhores condições para que todos e todas exerçam sua cidadania.

Para colocar a ação em prática, Doriel convocou a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco (Fetape), a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais de Pernambuco (Fetaepe), os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais e a população em geral a se somarem ao movimento.

O deputado também ressalta a importância histórica de Pernambuco e do Nordeste nos processos eleitorais do país. Para ele, a mobilização popular nos territórios, nas comunidades rurais e nas cidades será fundamental neste momento.

“Pernambuco e todo o Nordeste têm uma história de participação popular que marca as eleições brasileiras. Vamos fortalecer a participação e garantir que o povo tenha condições de votar", afirma.

Com informações da assessoria*

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