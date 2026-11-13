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CANDIDATO DERROTADO Dos EUA, Flávio Bolsonaro rechaça apoio a Motta e aprofunda racha no PL sobre eleição na Câmara Sigla não chegou a consenso sobre o nome para a presidência da Casa e adiou definição

O senador Flávio Bolsonaro (PL), autoexilado nos Estados Unidos desde o fim do mês passado, quando perdeu o segundo turno para Lula (PT), rechaçou o apoio à reeleição de Hugo Motta (Republicanos) como presidente da Câmara dos Deputados.

A bancada do PL não chegou a um consenso sobre um nome para a votação esta semana e segue dividida, com parte mais pragmática dos parlamentares acenando à recondução do político paraibano ao posto enquanto aqueles considerados mais ideológicos defendem uma candidatura própria.

Uma ala capitaneada pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, defende uma composição com Motta. Já um grupo mais alinhado à ideologia do bolsonarismo, do qual o líder na Casa Sóstenes Cavalcante faz parte, quer que o partido lance um nome próprio para comandar a Câmara — o parlamentar foi reconduzido pela bancada à liderança do PL na Câmara nesta quarta, mas disse que abriria mão caso a legenda apoiasse o atual presidente da Casa.

A divergência ficou evidente durante a reunião da bancada eleita, realizada nesta quarta-feira, em Brasília. Sem consenso, o partido decidiu adiar a definição. No dia seguinte, dos Estados Unidos, para onde fugiu após o segundo das eleições, a despeito de recomendações de aliados que o aconselharam a comandar a oposição em solo brasileiro, Flávio Bolsonaro fez coro à ala de Sóstenes.

Em transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, o senador disse que os presidentes da Câmara e do Senado favoreceram Lula ao pautarem projetos de interesse do Executivo. Além disso, acusou Motta de não cumprir supostos compromissos com o bolsonarismo, como o de levar à frente propostas de benefícios aos condenados na trama golpista.

— Tenho defendido que temos que preservar nossos valores e não ceder — afirmou. — Jamais iria na linha de apoiar a reeleição [de Motta] por tudo que ele não entregou durante seu mandato. Ele prometeu anistia, não entregou. Daí, veio com dosimetria, participou de toda a articulação, aliás, junto com o [ministro do Supremo Tribunal Federal] Alexandre de Moraes.

Segundo Flávio, Moraes participou das negociações sobre um projeto alternativo à anistia, voltado à redução de penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

— Nunca aceitamos isso, tivemos que entubar a pedido do próprio presidente Bolsonaro. Ele sabendo que isso não atingiria ele imediatamente, mas que colocaria em semiliberdade ou liberdade mais de 98% das pessoas do 8 de janeiro — disse o senador.

Os deputados eleitos pelo partido se reuniram nesta quarta-feira com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para tentar chegar a uma unidade. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), e o senador Rogério Marinho (PL-RN), secretário-geral do partido e candidato a presidente do Senado, também estiveram no encontro.

O comando nacional da legenda ficou encarregado de apresentar para cada deputado as consequências de se aliar ou não ao grupo de partidos que está na órbita de Motta. Há uma pressão de deputados próximos de Valdemar e considerados da ala mais pragmática do PL para que seja encaminhado um apoio ao presidente da Câmara. Parlamentares bolsonaristas, no entanto, resistem.

Valdemar irá elaborar um questionário, que será submetido aos diretórios estaduais do partido, para que eles respondam se são a favor ou contra apoiar Motta e entrar no bloco que dá sustentação a ele. A expectativa é que o processo de consulta leve 15 dias e que, após esse período, a legenda decida.

– As desvantagens (de ter uma candidatura contra Motta) é que perde espaço na Mesa e as principais pedidas de comissão. A vantagem, na minha avaliação, é o discurso para o eleitorado. Eu botei uma enquete na minha rede social e deu 95% a 5% (para ter candidatura própria). Cada um faz o que deve fazer para satisfazer seu eleitorado – disse Sóstenes.

O partido dos Bolsonaros foi o que teve o melhor desempenho na eleição deste ano para a Câmara. Com 121 deputados, a legenda terá a maior bancada, número distante do segundo lugar, o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que alcançou 70 deputados.

Apesar disso, Motta conseguiu atrair o apoio da maioria das outras bancadas, que somadas, têm o potencial de isolar o PL — não só na disputa pela presidência da Casa, como na distribuição de outros cargos da Mesa Diretora, comissões e relatórios de projetos importantes.

Uma ala da legenda quer fazer aliança com o presidente da Câmara para evitar esse isolamento e a possível perda dos espaços de tomada de decisão do Poder Legislativo. Outra, no entanto, critica qualquer aproximação com Motta por conta da aliança que ele fez com o PT e Lula na eleição.

O presidente da Câmara viabilizou votações consideradas importantes eleitoralmente para o governo, como o fim da escala de trabalho 6x1 e fez abertamente campanha para o petista. Para a ala reticente a Motta, uma candidatura própria permite à oposição marcar posição após a derrota de Flávio Bolsonaro no pleito.

Caso o partido decida ter candidato próprio, os nomes cotados são os de Sóstenes Cavalcante e o deputado Altineu Côrtes (RJ), primeiro vice-presidente da Casa. Os deputados Zé Trovão (SC), Cabo Gilberto (PB), Nikolas Ferreira (MG) e Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP) também são citados como opções de candidatura pela ala bolsonarista.

Tradicionalmente as escolhas dos presidentes de comissão e outros cargos da Mesa Diretora são feitas por acordo fechado pelo bloco majoritário da Casa. Hoje Motta tem em seu entorno um bloco que conta com Republicanos, União Brasil, PP, PSD, MDB, PSDB, Cidadania e Podemos. Além do grupo, PSB, PDT e as federações PT-PCdoB-PV e Solidariedade-PRD também anunciaram apoio à Motta.

Apesar de ter anunciado apoio a Motta, o PT ainda não formalizou entrada no bloco majoritário da Casa. A legenda de Lula quer evitar que o PL entre no grupo, já que, com uma eventual aliança da bancada bolsonarista, os petistas perderiam a prioridade para preencher os espaços na Casa.

Pelo tamanho da bancada, o PL calcula ter direito à presidência de sete colegiados, mas a distribuição dependerá da formação dos blocos partidários. Entre os postos cobiçados está a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O partido Novo, que terá dez deputados, é o único até agora que anunciou que não vai apoiar a recondução do presidente da Casa.

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