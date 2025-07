A- A+

Dos púlpitos às urnas: foco nos evangélicos

A governadora Raquel Lyra (PSD), candidata natural à reeleição no pleito de 2026, e o prefeito João Campos (PSB), potencial adversário dela nessa disputa, terão pela frente um grande desafio na briga por votos: conquistar a simpatia dos evangélicos, que, em Pernambuco, significa uma fatia considerável de eleitores.



A participação da governadora e do prefeito, em dias alternados, no 43º Congresso de Jovens da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, realizado no Recife, no final de semana, é uma prova de que ambos não estão ignorando essa parcela do eleitorado, principalmente levando-se em conta que partidos como o PL, por exemplo, que têm a preferência dos evangélicos, não devem lançar candidatos(as) a governador(a) em Pernambuco em 2026.



Não é possível determinar o número exato desse grupo demográfico com mais de 16 anos no estado com base em dados públicos disponíveis. Sabe-se, entretanto, que Pernambuco possui a maior concentração de evangélicos do Nordeste, com 1,8 milhão de pessoas. O Censo de 2022 revelou um aumento deles no Brasil, mas não especifica a distribuição por faixa etária nos estados.



O crescimento do eleitorado evangélico tem sido associado a um aumento gradual do conservadorismo, especialmente de 2012 para cá. Claro que as igrejas evangélicas são muitas, mas o número das que tendem para uma corrente, digamos, mais progressista é ínfimo.

Levando-se isso em conta, João e Raquel, que são assumidamente católicos, nem encontram nisso o maior obstáculo para conquistar os evangélicos. O desafio para ambos é saber com que tipo de discurso conquistar essa parcela de eleitores: prometendo melhorar a qualidade de vida ou defender pautas morais conservadoras.

Tavares X Eurico

O ex-prefeito de Toritama Edilson Tavares (PP), dizem, está arquitetando sua candidatura a deputado federal em 2026. Nos bastidores, comenta-se que quem não está feliz com uma possível candidatura de Tavares é o deputado federal Pastor Eurico (PL). O motivo seria a disputa de ambos pelos votos na Assembleia de Deus de Pernambuco, da qual o Eurico faz parte e Tavares é presbítero.

Comemoração

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, defensor ferrenho dos programas sociais do governo Lula, comemorou a saída do Brasil de novo do mapa da fome. Segundo ele, graças ao olhar de Lula para os programas sociais e de transferência de renda, em dois anos e meio de gestão, todos brasileiros voltaram a ter alimentação básica na mesa.

Balde

O presidente do PT em Pernambuco, Carlos Veras, disse que a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado (PT), revelou a ele que não pretende renunciar ao mandato para concorrer como vice-governadora de João Campos (PSB), caso seja candidato e a convide. A fala Veras caiu como um balde de água fria sobre o grupo governista de Serra, que alimentava a ideia.

