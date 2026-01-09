A- A+

REGULARIZAÇÃO DOU: Lula veta integralmente projeto que regulariza imóveis rurais em regiões de fronteira O prazo estabelecido pela atual legislação é de 2030

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou integralmente nesta sexta-feira, 9, o projeto de lei que ratifica novos imóveis rurais em áreas de fronteira. Segundo mensagem do presidente publicada no Diário Oficial da União (DOU), a proposta fragilizaria o controle da União e comprometeria a soberania e defesa nacional. O prazo estabelecido pela atual legislação é de 2030.

"A proposta também fragilizaria o controle da União na revisão desses atos e comprometeria a soberania e a defesa nacional. Ademais, ao restringir a obrigatoriedade de realização do georreferenciamento de imóveis rurais em todo o território nacional, retardaria a digitalização da malha fundiária rural brasileira e comprometeria a segurança jurídica dos registros públicos de imóveis rurais", diz a mensagem do presidente.

A proposta, de autoria da bancada do agronegócio no Congresso, ratifica a venda ou a concessão de terras em faixa de fronteira. Segundo o texto, seria concedido um prazo adicional de 15 anos para a ratificação contados a partir da publicação da norma.

O prazo poderia ser suspenso enquanto o processo de registro tramitar no cartório ou no Congresso, ou enquanto houver proibição jurídica específica ou incapacidade civil do interessado por perda da lucidez.

O Congresso, agora, pode derrubar o veto do presidente ao projeto. Para isso, é necessária aprovação da maioria absoluta dos deputados (257 votos) e senadores (41 votos) em sessão conjunta das Casas.



