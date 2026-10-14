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Eleições 2026 Douglas Ruas anuncia vice-governadora eleita como primeira integrante de seu secretariado Fernanda Louback ficará à frente da Secretaria de Estado da Inclusão e da Mulher, nova pasta que terá orçamento próprio e atuação integrada com outras áreas do governo

O governador eleito do Rio, Douglas Ruas (PL), anunciou nesta terça-feira o primeiro nome de seu futuro secretariado. A vice-governadora eleita, Fernanda Louback, assumirá a Secretaria de Estado da Inclusão e da Mulher, pasta que será criada na próxima gestão, com orçamento próprio e foco na formulação de políticas públicas voltadas às mulheres e às pessoas com deficiência.

Vereadora de Niterói, Fernanda é empreendedora e mãe de duas meninas autistas. Na Câmara Municipal, sua atuação foi marcada pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência e das chamadas famílias atípicas. À frente da nova secretaria, ela terá a atribuição de articular ações de inclusão com outras áreas da administração estadual.

"Conheço os desafios enfrentados pelas famílias que precisam de acolhimento, acesso a serviços e oportunidades. Minha trajetória na vida pública sempre foi pautada pela defesa da inclusão e dos direitos das pessoas com deficiência. Agora, teremos a oportunidade de ampliar esse trabalho, fortalecendo as políticas públicas para mulheres e pessoas com deficiência em todo o estado", afirmou Louback.

Segundo a equipe do governador eleito, a criação da secretaria faz parte da estratégia de incorporar as pautas de inclusão e dos direitos das mulheres às políticas de diferentes setores do governo, como saúde, educação, segurança pública e geração de emprego e renda.

Ruas afirmou que a experiência da vice-governadora eleita na área foi determinante para sua escolha.

"Vamos construir um governo em que a inclusão e os direitos das mulheres estejam presentes em todas as áreas, da saúde à educação, da segurança à geração de emprego e renda. A secretaria terá um papel estratégico na criação dessas políticas, garantindo que essas pautas não fiquem restritas a uma única pasta, mas sejam consideradas em todas as decisões do governo", disse ele.

A nova estrutura, segundo Ruas, deverá atuar em conjunto com as demais secretarias estaduais. O anúncio é o primeiro de uma série de definições esperadas para a composição da equipe que assumirá o Palácio Guanabara em 6 de janeiro.

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