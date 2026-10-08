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Rio de Janeiro Douglas Ruas critica judicialização da eleição e se declara governador Retotalização dos votos pelo TRE deve confirmar vitória do candidato

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Douglas Ruas (PL) criticou nesta quinta-feira (8) o recurso apresentado pelo adversário Eduardo Paes (PSD) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a disputa entre os dois no segundo turno das eleições.

Mais cedo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu anular os votos conquistados pelo candidato Anthony Garotinho (Republicanos) na votação de domingo (4) e determinou a retotalização dos votos, medida que permitirá a Ruas obter mais de 50% dos votos válidos e ser eleito no primeiro turno.

A previsão é que a retotalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado seja feita no próximo sábado.

Ruas disse que a decisão do TSE foi clara e precisa ser respeitada.

“Outros partidos que não estavam conosco na mesma coligação já se manifestaram reconhecendo a vontade popular. É lamentável que se insista em querer levar para o judiciário aquilo que deve ser resolvido na arena da política”, disse o candidato.

A coligação de Eduardo Paes, atual prefeito da capital, disse que vai aguardar a manifestação do STF antes de realizar novos pronunciamentos.

“O candidato segue confiante na realização do segundo turno, para que seja respeitada a vontade da maioria dos eleitores fluminenses”, diz a nota.

No primeiro turno, Ruas teve 49,27% dos votos válidos, contra 42,76% de Eduardo Paes (PSD). Garotinho recebeu 3,17%. O nome dele continuou na urna porque a decisão do TRE-RJ que o barrou foi tomada depois do fechamento do sistema da urna eletrônica.

Promessas

Atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas discursou nesta quinta-feira como autoproclamado governador. Disse representar um “caminho novo” para o estado, diferente do que tem acontecido nas últimas décadas.

“A população disse não para essa geração de políticos que fracassou. Passaram os últimos 30 anos prometendo mudanças e, pelo contrário, criaram todos os problemas para os quais nós buscamos a solução hoje”, disse o candidato.

Entre setembro de 2023 e março de 2026, Ruas foi secretário das Cidades no governo de Cláudio Castro (PL). O então governador, por sua vez, ocupou o cargo entre maio de 2021 e março de 2026, quase todo esse período filiado ao mesmo partido de Ruas.

O candidato do PL disse que fará uma transição harmoniosa com o atual governo e que defenderá o interesse de toda a população, não apenas dos que votaram nele. Declarou ainda que vai priorizar a “guerra ao crime organizado”.

“O que nós temos é uma população que foi abandonada pelo poder público e obrigada a conviver com a presença do crime organizado”, disse o candidato. “Nós vamos devolver as ruas do Rio para o nosso povo. Nós vamos garantir o direito de ir e vir e a liberdade econômica para todos”.

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