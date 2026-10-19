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Rio de Janeiro Douglas Ruas define equipe de transição para novo governo Selecionados terão a missão de reunir e analisar informações sobre a atual administração, identificar as principais demandas do estado e preparar as bases para o início da gestão do governador eleito

O governador eleito do Rio, Douglas Ruas (PL), oficializou nesta segunda-feira a equipe responsável pela transição de governo. A composição do grupo foi publicada no Diário Oficial do Poder Executivo. A equipe será coordenada por Maria Gabriela Bessa, atual secretária estadual das Cidades, e contará ainda com Bruno Bonetti, presidente municipal do PL; Fábio Araújo, o Fabinho, braço-direito de Ruas; Anderson Monteze; e a vice-governadora eleita, Fernanda Louback.

"Estamos trabalhando para que a transição seja conduzida com planejamento, transparência e responsabilidade. Vamos identificar as prioridades e preparar as medidas necessárias para iniciar o governo com foco em resultados e na melhoria dos serviços prestados à população. A equipe terá um papel fundamental nesse processo, reunindo informações e organizando as bases para as decisões que tomaremos a partir de janeiro", disse Ruas.

Presidente do PL no município do Rio e um dos principais articuladores da campanha eleitoral, Bonetti é cotado também para ocupar um posto estratégico na próxima administração. Primeiro suplente do senador Romário (PL), ele deverá assumir uma função de interlocução política entre Rio e Brasília.

Fabinho, por sua vez, é um nome que acompanha a trajetória recente de Ruas. Próximo à família do governador eleito, ele passou quase cinco anos na Secretaria municipal de Governo de São Gonçalo, na gestão do prefeito Capitão Nelson, pai de Ruas. Em 2025, deixou a prefeitura para seguir o governador eleito na Secretaria estadual das Cidades, onde permaneceu até a eleição. A expectativa é que continue ao lado do aliado na nova administração.

Bessa será responsável por conduzir a interlocução entre a administração do governador interino Ricardo Ruas e a nova equipe. Maria Gabriela fará a organização do fluxo de informações e os levantamentos necessários ao planejamento da próxima gestão estadual.

Já Fernanda Louback, vice-governadora eleita, assumirá a Secretaria de Estado da Inclusão e da Mulher.

Comissão de Transição

A formação da equipe de Ruas ocorre após o governador em exercício, Ricardo Couto, formalizar, em 14 de outubro, a Comissão de Transição Governamental. Publicado no Diário Oficial, o decreto estabelece a estrutura responsável por organizar o repasse de informações da atual gestão para o grupo indicado pelo governador eleito.

O colegiado pelo lado de Couto será presidido pelo secretário estadual da Casa Civil, Flávio Willeman, e coordenado pelo procurador-geral do Estado, Bruno Teixeira Dubeux. Também integram a comissão Rafael Ventura Abreu, secretário de Planejamento e Gestão; Guilherme Mercês, secretário de Fazenda; Pablo Villarim Gonçalves, secretário de Infraestrutura e Obras Públicas; e Sergio Pimentel, subsecretário-geral da Casa Civil.

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