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Rio de Janeiro Douglas Ruas desaprova governo Castro e busca se descolar da imagem do ex-governador Candidato do PL ao governo do Rio diz que ex-governador, alvo de nova operação da PF nesta sexta-feira, não estará em seu palanque na campanha

O candidato ao governo do Rio Douglas Ruas (PL) afirmou, em entrevista nesta sexta-feira, que desaprova a gestão de Cláudio Castro, seu correligionário.

Ruas foi secretário estadual das Cidades entre 2023 e 2026, a convite do então governador, antes de retornar à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Durante sabatina promovida pela Folha de S.Paulo e pelo UOL, Ruas também buscou se distanciar do antigo chefe ao afirmar que Castro não subirá em seu palanque durante a campanha.

Antes das afirmações, Ruas se esquivou de responder a perguntas sobre Castro, que foi alvo pela segunda vez de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira.

O candidato chegou a dizer que não havia tido tempo de acompanhar o noticiário por estar, desde cedo, concedendo entrevistas. Questionado sobre as acusações envolvendo o correligionário, Ruas preferiu não ser taxativo na avaliação, mas ponderou que práticas ilícitas no governo devem ser punidas.

— Eu não vi nenhum noticiário hoje. Acordei bem cedo, já estava gravando programa de TV junto à equipe de comunicação. Então, não tenho as informações da mencioanada operação da data de hoje. Agora, qualquer atitude ou prática ilícita que tire dinheiro dos cofres públicos, com certeza, terá meu total repúdio e apoio a todas as instâncias de Justiça para que sejam punidas — declarou.

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Posteriormente, ele completou:

— Minha avaliação para o ex-governador e para qualquer autoridade que tenha ocupado cargo público é que se cometeu ilícito tem que pagar com todo rigor da lei. É uma verdadeira traição à população.

Após ser questionado sobre uma posição mais direta, Ruas afirmou desaprovar a gestão de Castro, principalmente pelos resultados na Segurança Pública e na Educação.

— Minha grande crítica se dá na Segurança Pública, e não só desse último governo, mas de todos aqueles de 2009 para cá, quando foi instaurada a atual política pública de segurança do nosso estado. De lá pra cá, nenhum governador teve coragem de reconhecer que estamos seguindo um caminho que não entrega o resultado que a populaão espera e, ainda assim, não promoveram nenhuma mudança que desse esperança à população. Já a educação, ocupamos uma péssima colocação no país, explicou.

Atual presidente da Alerj, Ruas foi eleito deputado estadual em 2022, com 175.977 votos. No ano seguinte, a convite de Castro, assumiu a Secretaria de Estado das Cidades, onde ficou responsável pelo planejamento de obras de infraestrutura urbana em diversas regiões do estado. Ruas deixou o cargo em março deste ano, quando retornou à Alerj.

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