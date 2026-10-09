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Rio de Janeiro Douglas Ruas diz que buscará para Flávio Bolsonaro votos de quem se absteve no 1º turno do RJ Ex-presidente da Alerj afirmou que pedirá a prefeitos e vereadores aliados que mobilizem eleitores

Douglas Ruas (PL), ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), que pode assumir o governo estadual pelos próximos quatro anos, afirmou nesta sexta-feira (9) que pedirá a aliados que tentem converter os votos de eleitores que se abstiveram no primeiro turno em apoio a Flávio Bolsonaro (PL).

Ruas poderá assumir o Executivo estadual após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manter o indeferimento da candidatura de Anthony Garotinho e anular os 274.411 votos recebidos por ele.

O pedido tem sido reproduzido por estratégia do PL. Ao todo, foram 33 milhões de abstenções na votação do último domingo (4).

"Vamos convencer quem não saiu de casa para sair de casa no dia 25 e votar no Flávio Bolsonaro", declarou Ruas, na Barra da Tijuca, bairro da zona oeste do Rio, ao chegar em evento com Flávio e lideranças do partido.

Segundo Ruas, a reunião desta sexta-feira é para pedir a prefeitos e a vereadores aliados para se manterem mobilizados pela campanha de Flávio.

O governador eleito disse ainda que vai dialogar com todos os cidadãos no Rio de Janeiro "independentemente da opção feita no 1º turno".

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