A- A+

Eleições 2026 Douglas Ruas e Eduardo Paes disputam o 2º turno para o governo do Rio Douglas terminou a apuração em 1º lugar, com 49,27% dos votos válidos

Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Rio de Janeiro. Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Douglas terminou a apuração em primeiro lugar, com 49,27% dos votos válidos, ou 4.268.884 votos. Paes ficou em segundo, com 42,76%, equivalente a 3.704.372 votos.

Até as 21h32, 99,95% das urnas haviam sido totalizadas.

Como nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, a eleição para governador do Rio de Janeiro será decidida em segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Os demais candidatos obtiveram:

Garotinho (Republicanos): 3,17%

William Siri (PSOL): 2,71%,

Coronel Busnello (Missão): 0,98%

André Marinho (Novo): 0,52%

Juliete (UP): 0,39%

Cyro Garcia (PSTU): 0,17%

Luan Monteiro (PCO) 0,03%

O resultado acima ainda será ratificado pelo próprio TSE: caso o tribunal decida por invalidar os votos de Garotinho, Ruas vencerá no primeiro turno.

Veja também