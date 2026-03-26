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Rio de Janeiro Douglas Ruas reconhece 'momento de excepcionalidade jamais visto' na política do Rio Pela linha sucessória do estado, deputado do PL assume o cargo de governador, após renúncia de Cláudio Castro na segunda-feira

Em seu primeiro discurso após ser eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o deputado estadual Douglas Ruas (PL-RJ) destacou que o estado vive um momento de excepcionalidade jamais visto e garantiu que se sentia orgulho por ter sido escolhido pelos parlamentares.

— Todos nós sabemos que o Estado do Rio de Janeiro passa por um momento de excepcionalidade jamais visto antes, e é nesse momento que nós sabemos quem verdadeiramente tem compromisso com os mais 16 milhões de cidadãos do Rio de Janeiro, que esperam de todos nós que ocupamos um cargo público sair de casa pela manhã e fazer nossa parte para garantir que os serviços públicos sejam entregues com qualidade — afirmou Ruas, que é ex-secretário de Cidades do governo Cláudio Castro.

Pela linha sucessória do estado, o deputado PL assume o cargo de governador, após a renúncia de Cláudio Castro na segunda-feira. O vice eleito, Thiago Pampolha, já havia renunciado para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

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