BRASÍLIA Duas CPIs ameaçam paralisar o Congresso Nacional CPIs dos atos de 8 de janeiro e das invasões de terra devem travar as atividades do Congresso, que precisa avançar na apreciação da reforma tributária

Brasília viverá uma semana tensa com duas CPIs batendo à porta do Governo: a dos atos de 8 de janeiro, que será lida em plenário pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e das invasões de terra, para investigar quem está bancando o Movimento Sem Terra (MST). Duas CPIs podem, na prática, paralisar as atividades do Congresso, trazendo prejuízos ao Governo, que precisa acelerar a reforma tributária.

Ambas nascem com destinos imprevisíveis. Mas Comissões Parlamentares de Inquérito são sempre assim: sabe-se como começa, nunca como acaba. A de 8 de janeiro é mista, envolve Senado e Câmara e já tem número suficiente para sua instalação, na quinta-feira.

A não ser que senadores e deputados que tenham assinado sofram pressões do Governo para retirada de assinaturas. A do MST, também com números regimentais para instalação, terá como cenário apenas a Câmara dos Deputados, por iniciativa da bancada ruralista.

O pedido da CPI do MST foi feito depois de invasões de fazendas realizadas em alguns estados do Brasil, como São Paulo e Bahia, que ganharam repercussão nacional. O movimento reivindica a destinação de áreas que afirmam ser improdutivas para assentamentos da reforma agrária.

As ações causaram preocupação entre representações do agronegócio nacional. A avaliação geral é de que a entrada dos sem-terra em fazendas provoca uma sensação de insegurança jurídica no campo, o que prejudicaria, entre outras coisas, a atração de investimentos no setor.

Em relação à CPI Mista do 8 de janeiro, o requerimento que pede a investigação será lido amanhã numa sessão com deputados e senadores. O pedido foi apresentado por um deputado bolsonarista, investigado pelo STF por participação nos atos antidemocráticos, e passou a ser apoiado pela bancada do governo Lula depois da divulgação das imagens das ações no episódio.

A deputada Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, saiu em defesa da abertura da CPMI dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Segundo escreveu em suas redes sociais, o avanço das investigações será prejudicial aos bolsonaristas. “Resumo da ópera: imagens divulgadas pelo Fantástico mostram que CPI vai ser bem ruim pros golpistas. A melhor coisa foi abrir o sigilo desse material”, publicou a deputada em suas redes sociais.

