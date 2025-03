Duda Salabert aciona PGR para pedir prisão de Bolsonaro por manifestação no Rio de Janeiro

A- A+

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por declarações dadas por ele durante a manifestação que reuniu apoiadores e aliados na praia de Copacabana neste domingo. Na ocasião, segundo a parlamentar, o ex-mandatário proferiu "proferiu declarações que afrontam diretamente a ordem democrática e a segurança institucional do país".

Na denúncia, a deputada destacou o momento em que o ex-presidente questionou o motivo de ter sido derrotado na última eleição presidencial, em "tom conspiratório" e incentivando "dúvidas sobre a idoneidade do processo eleitoral". "Nosso governo fez o seu trabalho, por que perdeu a eleição?", disse Bolsonaro no trecho separado pela parlamentar.

— Em seu discurso, Bolsonaro põe à prova mais uma vez o processo eleitoral brasileiro, um pilar do nosso estado democrático. Sua atitude demonstra que sua estratégia criminosa ainda está em andamento e não muda na sua tentativa de tomar o poder pela via autoritária — disse a deputada ao Globo.





Salabert também argumenta que a manutenção de Bolsonaro em liberdade seria uma grave ameaça à garantia da lei e da ordem, por ele “persistir na disseminação de dúvidas infundadas sobre as eleições de 2022”. A deputada ainda solicita que a PGR proíba o ex-presidente de usar redes sociais e de participar de eventos públicos que possam servir de plataforma para “novas incitações antidemocráticas”.

Adesão do público ato divide opiniões

Um levantamento do grupo de pesquisa do "Monitor do debate político" do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), coordenado por Pablo Ortellado e Márcio Moretto, da Universidade de São Paulo (USP), e pela ONG More in Common, estimou que, no auge do ato convocado Bolsonaro neste domingo, 18,3 mil apoiadores do ex-presidente estavam na Praia de Copacabana. O grupo utiliza um método que analisa imagens aéreas, aplicando um software especializado para identificar e contabilizar o número de pessoas presentes. Já a PM divulgou que 400 mil pessoas passaram pela manifestação, sem explicar a metodologia.

Em outro levantamento, o Datafolha divulgou um cálculo de público na manifestação de 30 mil pessoas. O instituto também usou imagens aéreas. Elas foram obtidas às 11h10m.

A PM do Rio é subordinada ao governador Cláudio Castro (PL) — aliado de Bolsonaro e um dos oradores do evento. O Globo procurou a PM para entender a metodologia utilizada na contagem, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

A discrepância entre os números é significativa: a estimativa da PM indica um público quase 22 vezes maior que o calculado pelos pesquisadores da USP. O grupo acadêmico acompanhou a manifestação e produziu imagens aéreas entre 10h, horário de chegada de Bolsonaro, e 12h, quando ele encerrou seu discurso. A contagem foi realizada com o auxílio do software, e a estimativa de 18,3 mil pessoas corresponde ao pico do evento, durante a fala do ex-presidente.

— Essa foi uma manifestação pequena para os padrões de mobilização do bolsonarismo — afirmou Pablo Ortellado, que coordena o Monitor do Debate Político ao lado de Márcio Moretto.

