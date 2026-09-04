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BRASIL Duda Salabert diz ter sido alvo de tentativa de homicídio durante fiscalização em BH Deputada e assessor relatam que foram perseguidos e agredidos na Região Metropolitana de Belo Horizonte; parlamentar sofreu luxação no ombro

A deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG) afirmou ter sido vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira, durante uma fiscalização de uma possível atividade ilegal de mineração na divisa entre Belo Horizonte e Nova Lima, na Região Metropolitana. Candidata à reeleição, a parlamentar sofreu escoriações e uma luxação no ombro direito. Ninguém foi preso.

Duda estava acompanhada do assessor Felipe Gomes, de 44 anos, que disputa uma vaga de deputado estadual. Segundo informações do boletim de ocorrência, os dois perceberam homens em atitude suspeita próximo de uma via de acesso à Nova Lima.

A parlamentar, então, começou a filmar o local para registrar uma possível extração clandestina de minério. Ainda segundo o relato feito à polícia, os homens se aproximaram, e Duda e Felipe tentaram escapar por um barranco. Os dois caíram durante a fuga e foram alcançados.

Felipe afirmou ter sido imobilizado e agredido com chutes na cabeça e em outras partes do corpo. Um dos homens também teria tomado um de seus celulares e lançado o aparelho nas proximidades. Duda relatou que também foi agredida e teve o telefone arrancado das mãos.





Os suspeitos fugiram após as agressões. Como carregava outro celular, o assessor conseguiu acessar uma rede Wi-Fi e rastrear o aparelho levado. Ele retornou à região e recuperou tanto os próprios telefones quanto o da deputada.

Os dois prestaram depoimento em um hospital particular. Em nota, a equipe de Duda classificou o caso como uma tentativa de homicídio.

Duda Salabert é deputada federal, professora de literatura, ambientalista e ativista pelos direitos humanos. Natural de Belo Horizonte, foi eleita vereadora da capital mineira em 2020 com 37.613 votos, a maior votação da história da cidade até então. Em 2022, conquistou uma cadeira na Câmara com 208.332 votos e tornou-se, ao lado de Erika Hilton (PSOL-SP), uma das primeiras mulheres trans eleitas deputadas federais no Brasil. Duda também é idealizadora da ONG Transvest, voltada à formação e ao acolhimento de pessoas trans e travestis. Em março de 2026, deixou o PDT e retornou ao PSOL.

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