Duda Salabert e Erika Hilton integram lista de 100 líderes influentes da revista Times

As deputadas federais Duda Salabert (PDT-MG) e Erika Hilton (PSOL-SP) estão na capa da revista Times desta quarta-feira. As parlamentares foram reconhecidas como duas das cem pessoas no mundo capazes de capazes de transformar a próxima geração de líderes.

Nas redes sociais, Duda agradeceu a oportunidade e relembrou a luta enquanto mulher transexual:

"Ser uma Travesti no Brasil significa ter uma expectativa de vida muito menor do que a média. Significa ter a prostituição, na maioria dos casos, forma única de renda. Significa ser alvo de preconceito todo dia."

A revista aponta que as duas deputadas tem enfrentado ameaças de morte desde a eleição, mas não deixam com que a violência limite suas aspirações políticas. Professora de formação, Salabert tem um trabalho comunitário com moradores de rua e deseja concorrer à prefeitura de Belo Horizonte na disputa de 2024.

Duda na capa da revista Times (Foto: Reprodução)

Já Hilton é apontada como a autora de um projeto de lei que pede a implementação de cotas para transexuais nas universidades públicas.

