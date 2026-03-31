Durigan afirma que Fazenda está avaliando opções sobre endividamento das famílias
O ministro conversou com jornalistas na portaria da sede da pasta, na capital federal
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira, 31, que a pasta está avaliando opções para combater o alto endividamento das famílias, ainda sem prazo para divulgar um plano de ação. Ele conversou com jornalistas na portaria da sede da pasta, na capital federal.
"Estamos trabalhando com isso, dialogando com os outros ministérios, com alguns setores do sistema financeiro, e no momento oportuno eu volto a falar disso, porque nós estamos construindo, em elaboração, o plano", disse o ministro.
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Na quinta-feira, 26, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu a Durigan uma solução para a alta do endividamento das famílias.
O ministro tratou do caso na segunda-feira com uma série de representantes do sistema financeiro, incluindo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a ABBC e a Zetta.