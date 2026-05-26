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Caso Master Durigan diz que União negocia avalizar empréstimo para salvar BRB Empréstimo deverá ser tomado pelo banco brasiliense junto ao FGC

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira (26) que a União negocia um acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF) para avalizar uma operação de crédito ao Banco Regional de Brasília (BRB), envolvido nas investigações de fraudes do caso Master.

Segundo o ministro, o empréstimo deverá tomado pelo BRB junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC), entidade privada que reúne bancos públicos e privados. As cláusulas do acordo devem ser fechadas até a próxima quinta-feira (28).

Durigan participou de uma audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal (STF), onde está em tramitação uma ação do GDF para que o Tesouro Nacional revise a nota de crédito do governo distrital e permita que o governo federal entre como avalista da operação de crédito.

"A gente contextualizou [na audiência] uma situação grave, que segue com investigações em curso, e que requer de todos os interessados o compromisso, uma seriedade, tanto do ponto de vista dos compromissos futuros, das operações de crédito, dos compromissos fiscais. Acho que estamos todos alinhados nessa diretriz de corrigir erros e passar a ter uma situação melhor daqui em diante", afirmou.

Segundo Durigan, para que o acordo seja fechado, o GDF deverá propor contragarantias ao empréstimo. As tratativas vão seguir pelos próximos dias e devem ser avaliadas na próxima quinta-feira (26), quando será realizada nova audiência de conciliação no Supremo.

GDF

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, agradeceu o apoio do governo federal e disse que a proposta de acordo retira o BRB de um "momento de dificuldade".

"Na data de hoje, o BRB sai deste momento tão grave que ele viveu por tanto tempo", afirmou.

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