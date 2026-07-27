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MINISTRO DA FAZENDA Durigan: oposição trazer Milei e falar com Rubio é linha de desespero por não ter apoio interno No sábado (25), Milei discursou na Convenção Nacional do Partido Liberal ao lado de Flávio Bolsonaro

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, nesta segunda-feira, 27, que a oposição traz o presidente da Argentina, Javier Milei, e fala com autoridades dos Estados Unidos porque não tem apoio interno. Ele repetiu que o tarifaço é uma interferência externa que tenta constranger as pessoas a votarem em Flávio Bolsonaro.

"Você está prejudicando os setores em razão de uma falsidade, de um mero expediente que se criou nos Estados Unidos, para ter uma interferência no Brasil, para que as pessoas fiquem constrangidas e de repente queiram votar no Flávio Bolsonaro. Olha que absurdo o que nós estamos falando", afirmou, em entrevista à Rádio Jornal, de Pernambuco.

"Eu acho que a oposição no Brasil, ao trazer o Milei para cá, ao falar com o Marco Rubio, é um pouco essa linha de desespero. Como não tem apoio aqui, não está conseguindo apoio interno, vai buscar interferência externa", completou.

No sábado, 25, Milei discursou na Convenção Nacional do Partido Liberal ao lado de Flávio Bolsonaro. O argentino chamou o presidente Lula de "presidiário" e o ministro do STF Alexandre de Moraes de "lixo careca". Milei também disse que o Jair Bolsonaro foi preso "injustamente" e reclamou da decisão de Moraes de negar-lhe uma visita ao ex-presidente. Segundo Milei, isso demonstra o "caráter vingativo" do ministro do Supremo.

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