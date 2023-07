A- A+

ASSASSINATO "É com dor e emoção que estamos aqui", diz mãe de Marielle em dia de homenagens à vereadora No dia em que completaria 44 anos, Instituto Marielle Franco lança exposição e fotobiografia da parlamentar

No dia em que a vereadora Marielle Franco completaria 44 anos, uma série de registros fotográficos de sua vida política e pessoal, impressos em um livro e expostos na sede do Centro de Artes, no Complexo da Maré, recontam a história de vida e a trajetória da parlamentar, assassinada brutalmente em 14 de março de 2018.

Durante o lançamento da fotobiografia e da exposição 'Celebrando a Vida de Marielle Franco' nesta quita-feira (27), organizada pelo instituto que leva seu nome, os pais e a viúva, a vereadora Mônica Benício, ressaltaram a importância de celebrar a existência de Marielle e manter viva sua memória como mecanismo de luta pelos direitos humanos no país.

- É com dor e emoção que estamos aqui hoje. Afinal, este foi o dia que pari a milha filha. Mas não podemos ficar só nas dores. Marielle representa muito mais que isso. Esse trabalho é uma memória viva da Marielle fundamental pra passarmos para nossos filhos, nossos netos. É fundamental que neste território, aqui na Maré, a gente celebre a vida de Marielle. Hoje é dia de comemoração e celebração da vida! - declarou Marinete Silva, mãe da vereadora.

Para a vereadora Mônica Benício, com quem Marielle foi casada, manter viva a memória da parlamentar também significa lutar pelos direitos humanos.

- Essa é a resposta social que podemos dar. Não acataremos a barbárie como método de construir essa sociedade. Seguiremos lutando por memória, verdade e justiça. Lutar pela memória da Marielle é lutar por todos e todas defensores dos direitos humanos neste país. Isso também é uma forma de celebrar a vida de Marielle.

Sobre a elucidação do assassinato da vereadora Marielle e de seu motorista Anderson Gomes, Mônica Benício disse ter esperança de que o desfecho do crime está próximo.

- Temos que dar continuidade na luta, sem perder a esperança. Nenhum brasileiro pode perder a esperança também. Essa sociedade pela qual a Marielle lutava está prestes a acontecer - afirmou Mônica Benício durante o evento.

Além dos registros fotográficos de momentos marcantes da trajetória da parlamentar ao longo dos seus 39 anos de vida, o livro de 186 páginas reúne também alguns de seus discursos e projetos na Câmara de Veradores do Rio. Parte desse acervo fotográfico ficará exposto permanentemente no Centro de Artes da Maré, comunidade da Zona Norte, onde Marielle nasceu e cresceu. A curadora da exposição, Mayara Donaria, ressalta a exposição é uma maneira de preservar, cuidar e perpetuar a vida de Marielle marcada pelo modo afetuoso como se relacionava com a política.

- A gente tentou retratar esse lado muito carinhoso dela. São momentos registrados por vários fotógrafos que em algum momento cruzaram o seu caminho. Mari trabalhava de forma afetiva. Ela tinha um sorriso muito é contagiante e um olhar muito forte.

Veja também

EX-PRESIDENTE Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões por Pix de janeiro a julho deste ano, indica Coaf